Войти
ТАСС

Современный морской тральщик ТОФ отработал задачи по уничтожению надводных целей

257
0
0
Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022
Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

В одном из районов экипаж отыскал подводные объекты, используя установленную на борту станцию миноискания "Ливадия-МЭ" и гидроакустический комплекс "Диез"

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработал задачи по уничтожению морских и воздушных целей в акватории Авачинского залива Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В морском полигоне тральщик отработал задачи по уничтожению скоростных надводных целей, имитирующих безэкипажные катера противника. Далее, по учению, экипаж уничтожил воздушные маловысотные цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты противника", - рассказали в пресс-службе флота.

Там отметили, что в одном из районов морского полигона с предустановленными макетами морских мин экипаж тральщика отыскал подводные объекты, используя установленную на борту станцию миноискания "Ливадия-МЭ" и гидроакустический комплекс "Диез".

Далее артиллерийские расчеты успешно поразили плавающую мину из установки АК-306 и крупнокалиберного пулемета "Корд" на расстоянии свыше 1 км. Учение прошло согласно плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 07:55
  • 1
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 06:18
  • 69
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 26.02 05:54
  • 7706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 05:11
  • 1
Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ
  • 26.02 05:09
  • 478
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.02 00:14
  • 5
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 25.02 17:40
  • 0
О поставках вооружения для ВСУ
  • 25.02 17:37
  • 0
Где дружбой дорожат, там враги дрожат
  • 25.02 17:34
  • 0
Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта
  • 25.02 13:57
  • 8
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 25.02 02:02
  • 0
Ответ на "Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани"
  • 24.02 23:02
  • 1
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
  • 24.02 22:47
  • 1
В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex