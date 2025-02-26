Современный морской тральщик ТОФ отработал задачи по уничтожению надводных целей

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022.

В одном из районов экипаж отыскал подводные объекты, используя установленную на борту станцию миноискания "Ливадия-МЭ" и гидроакустический комплекс "Диез"

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России отработал задачи по уничтожению морских и воздушных целей в акватории Авачинского залива Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В морском полигоне тральщик отработал задачи по уничтожению скоростных надводных целей, имитирующих безэкипажные катера противника. Далее, по учению, экипаж уничтожил воздушные маловысотные цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты противника", - рассказали в пресс-службе флота.

Там отметили, что в одном из районов морского полигона с предустановленными макетами морских мин экипаж тральщика отыскал подводные объекты, используя установленную на борту станцию миноискания "Ливадия-МЭ" и гидроакустический комплекс "Диез".

Далее артиллерийские расчеты успешно поразили плавающую мину из установки АК-306 и крупнокалиберного пулемета "Корд" на расстоянии свыше 1 км. Учение прошло согласно плана боевой подготовки Тихоокеанского флота.