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ТАСС

Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали подготовку на полигонах в Чехии. Они отрабатывают высадку с самолетов, вертолетов и проведение диверсионных операций. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

"Мы получили информацию от наших друзей с той стороны о том, что в Чехии ведется подготовка украинских десантников, там порядка 1,2 тыс. человек. Причем тренировки включают прыжки с самолетов и вертолетов, диверсионную подготовку. Это говорит о том, что в ряде западных стран продолжается интенсивная подготовка украинских военных для выполнения диверсионных задач и террористических актов на территории нашей страны", - сообщил Киселев.

По его словам, украинские военные, подготовленные ранее в странах Запада, осуществляли затем вылазки на побережье Крыма, в Курской области. "То есть Запад продолжает подготовку диверсантов и террористов, чтобы навредить России, как можно больше запугать людей, как это произошло в Курской области, где были зафиксированы чудовищные преступления ВСУ против мирных граждан", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что все преступления Украины фиксируются, а преступники понесут заслуженное наказание. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
1 комментарий
№1
26.02.2025 05:11
Каждому чеху браслет на ногу, в случае нахождения в районе теракта взрывать браслет, израильский вариант нам подходит гуманнее, глаза не выбиваем как хамасовцам.
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