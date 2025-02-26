Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ

ЛУГАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали подготовку на полигонах в Чехии. Они отрабатывают высадку с самолетов, вертолетов и проведение диверсионных операций. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

"Мы получили информацию от наших друзей с той стороны о том, что в Чехии ведется подготовка украинских десантников, там порядка 1,2 тыс. человек. Причем тренировки включают прыжки с самолетов и вертолетов, диверсионную подготовку. Это говорит о том, что в ряде западных стран продолжается интенсивная подготовка украинских военных для выполнения диверсионных задач и террористических актов на территории нашей страны", - сообщил Киселев.

По его словам, украинские военные, подготовленные ранее в странах Запада, осуществляли затем вылазки на побережье Крыма, в Курской области. "То есть Запад продолжает подготовку диверсантов и террористов, чтобы навредить России, как можно больше запугать людей, как это произошло в Курской области, где были зафиксированы чудовищные преступления ВСУ против мирных граждан", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что все преступления Украины фиксируются, а преступники понесут заслуженное наказание.