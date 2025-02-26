Трамп ответил отрицательно на вопрос об участии США в восстановлении Украины

Президент США назвал такой вопрос странным

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос, готовы ли Соединенные Штаты участвовать в восстановлении Украины, фактически ответил на него отрицательно.

"Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме.