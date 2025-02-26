Небензя: самостоятельной Украины не существует

Постоянный представитель России при ООН отметил, что это показало закрытие USAID

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) показало, что самостоятельной Украины не существует, ведомство в значительной степени оплачивало деятельность украинских чиновников и влияло на судебную систему страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В последнее время благодаря новой, незашоренной линии администрации [президента США] Дональда Трампа стали открываться подробности того, что на самом деле происходило и происходит на Украине при [Владимире] Зеленском, - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. - Все в мире узнали, в частности, что весь антироссийский проект "Украина", как мы неоднократно заявляли в этом зале, с самого начала финансировался Западом. Обнажило эту нелицеприятную ситуацию прекращение деятельности американского Агентства по международному развитию, которое, как выяснилось, с 2021 по 2024 год потратило на Украину $30,6 млрд, или 21% всех своих трат за рубежом. Помощь USAID в 2024 году равнялась 3% ВВП Украины. Самостоятельной Украины попросту не существовало и не существует: агентство оплачивало деятельность украинского государственного аппарата, а также готовило украинских судей и оказывало прямое влияние на судебную систему Украины".

Помимо этого, указал Небензя, абсолютное большинство украинских СМИ получали от USAID финансирование. "Поняли мы и реальную цену свободы слова на Украине. Как выяснилось, до 90% украинских СМИ финансировались через USAID. Через него также было потрачено около $5 млн на привлечение так называемых лидеров общественного мнения в соцсетях. Оно же заплатило десятки миллионов долларов американским и мировым знаменитостям, которые приезжали на Украину и высказывались в поддержку киевского режима. Поэтому вся эта картинка, заставившая многих поверить во всемирную популярность бывшего комика, оказалась насквозь лживой", - отметил глава российского дипломатического представительства.

Он подчеркнул, что USAID начало формировать политический ландшафт Украины задолго до начала Россией специальной военной операции. "Скупать Украину и формировать ее политический ландшафт агентство начало задолго до событий трехлетней давности. Так, USAID выделило более $100 тыс. на финансирование телевизионного шоу, способствовавшего победе Зеленского на выборах 2019 года. Сразу же после этого финансировавшиеся агентством организации запретили Зеленскому поддерживать УПЦ [Украинскую православную церковь], проводить референдум о формате переговоров с Донбассом и принципах мирного урегулирования, пересматривать закон о языке, - сказал Небензя. - Зная все это, не приходится удивляться, почему избранный тремя четвертями избирателей Зеленский моментально отказался от своих предвыборных обещаний о мире на востоке страны, защите русского языка и налаживании отношений с Россией: те, кто купили его страну с потрохами, попросту запретили ему делать это".

Деятельность USAID

В начале февраля Трамп охарактеризовал деятельность USAID как мошенническую и коррупционную. Ранее агентство Reuters писало, что администрация США планирует сократить штат USAID в 30 с лишним раз: с 10 тыс. человек по всему миру до 294. 3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.