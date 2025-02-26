Небензя: РФ призвала здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

Постоянный представитель России при ООН назвал заседание Совета Безопасности организации "неприкрытой попыткой сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому регулированию украинского кризиса"

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Россия призывает европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от преступлений режима Владимира Зеленского и киевских властей. С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Призываем тех в Европе, кто еще сохранил здравый смысл и кто может найти в себе смелость дистанцироваться от преступлений клики Зеленского, сделать это как можно скорее, пока она, как это предсказывал пророчески президент Польши Анджей Дуда, не утащит всех тех, кто ее поддерживает, на дно", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, созванном западными странами.

"Воспринимаем сегодняшнее заседание как неприкрытую попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому регулированию украинского кризиса. Мы получили лишний повод убедиться в том, что режим в Киеве и его спонсоры в европейских столицах заинтересованы не в мире, а в продолжении войны до последнего украинца", - добавил Небензя.

Совет Безопасности ООН 24 февраля проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, Совет Безопасности отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и изменения, предложенные Россией, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам.

Принятая резолюция написана в нейтральном ключе, состоит из двух пунктов преамбулы, в которых выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркивается роль ООН в поддержании международного мира и безопасности, а также одного резолютивного пункта, который "призывает быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией".

В Генеральной Ассамблее 24 февраля прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них была подготовлена киевскими властями совместно с рядом европейских стран и составлена в антироссийском ключе, вторая резолюция была предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. Обе резолюции были приняты Генассамблеей, однако европейские страны через голосование внесли в американский документ антироссийские формулировки, после изменений США воздержались от голосования по своей резолюции. Небензя заявил, что после принятия европейских поправок суть американского проекта резолюции оказалась полностью извращена. Вместе с тем глава российского диппредставительства отметил, что Москва оценила инициативу Вашингтона, а само голосование показало, что путь к мирному урегулированию будет непростым.