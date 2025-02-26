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РИА Новости

БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик

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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

"НППФ Спектр": БПЛА смогут проверять радиотехническое оборудование аэропортов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования аэропортов России, значительно сократив затраты на процедуры регламентных проверок оборудования, сообщил РИА Новости помощник гендиректора научно-производственной фирмы ООО "НППФ Спектр" Дмитрий Зильберштейн.

Процедуры, используемые для летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования, строго регламентированы по времени, периодичности и схемам полета.

"Мы предложили проводить работы в аэропортах России по контролю исправности аппаратуры с использованием параметрического (метрологического) оборудования, установленного на электрическом беспилотнике. Испытав его, мы поняли, что это делать можно, и законодательство позволяет выполнять эти процедуры по тем же методикам, по которым летают и пилотируемые воздушные суда, тем более преимущество дрона состоит в дешевизне его эксплуатации и экологичности", - сказал Зильберштейн.

В компании пояснили, что до недавнего времени такие контрольные проверки проводились только пилотируемыми воздушными судами-лабораториями.

"Беспилотник снимает показания и, обнаружив несоответствие, выполняет регулировку в режиме облета оборудования, после чего средства радиотехнического обеспечения полетов продолжают работать в штатном режиме", - уточнил представитель научно-производственной фирмы.

Кроме того, Зильберштейн добавил, что 90% работ в гражданской авиации осуществляется на земле, где установлены маяки приводов, дальномерные, инструментальные системы захода на посадку, радары.

"Они все требуют периодичных проверок. Каких-то раз в год, каких-то раз в полгода. Средства, работающие некорректно, должны быть исключены из эксплуатации, так как это влияет на безопасность полетов", - отметил собеседник агентства.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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