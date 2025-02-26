Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН

Президент республики отметил, что его страна должна была воздержаться

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Сербия совершила ошибку, поддержав антироссийский проект резолюции по конфликту на Украине, президент республики Александар Вучич извинился, что "не уделил этому вопросу должного внимания".

"Думаю, что сегодня Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан Сербии за это и признаю свою вину, так как, вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать", - отметил Вучич в эфире телеканала Happy.

"Сербия должна была воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, так как я не уделил этому вопросу достаточно внимания", - сказал сербский лидер.

Генеральная Ассамблея ООН ранее проголосовала за антироссийский проект резолюции по конфликту на Украине. За проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной, проголосовали 93 страны. 18 государств, в том числе США, Израиль и Венгрия, высказались против, 65 стран воздержались от голосования. Поддержали документ не только традиционные сторонники Украины - Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Канада, Франция, - но и Болгария, Египет, Сербия, Словакия, Турция. Среди воздержавшихся - Армения, Бразилия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан.

Антироссийская резолюция традиционно игнорирует коренные причины начала конфликта на Украине. В документе лишь осуждаются действия России.