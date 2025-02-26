Макрон надеется, что бои на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель

Президент Франции отметил, что приход Дональда Трампа к власти в США "стал переломным моментом"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.

Его спросили, разделяет ли он уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что "война [на Украине] может завершиться за несколько недель". "Я надеюсь на это", - ответил Макрон, добавив, что "приход президента Трампа [к власти] стал переломным моментом". "Мы должны продвигаться в быстром темпе, но нам также сначала нужно перемирие, которое возможно было бы контролировать и проверять", - отметил он. Президент Франции утвердительно ответил на уточнение ведущего, подразумевает ли он под этим прекращение огня.

"Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир. Но нам нужно нечто субстантивное для Украины, для Европы и ее безопасности, а также для США <...>. Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели", - заключил Макрон.