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ТАСС

"Талламхо": акустический детектор дронов "Малик" получил ИИ

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Аппарат также оснастили третьей камерой, добавили в конструкторском бюро

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный акустический детектор дронов "Малик", идентифицирующий по звуку любые типы дронов, получил искусственный интеллект. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Талламхо".

"Изделие для автотранспорта с внешними камерами "Малик" было усовершенствовано и получило третью камеру, а также самое главное - искусственный интеллект, модель нашего собственного производства. Если раньше изделие реагировало на любое движение, то сейчас оно уже оснащено ИИ и реагирует только на беспилотные летательные аппараты. В настоящее время проходит апробация модернизированного детектора "Малик", которая показывает интересные результаты", - рассказали в организации.

Максимальная дальность работы детектора - до 150 м. "Этой дальности вполне достаточно, чтобы успеть совершить маневр или эвакуироваться. В ближайшее время усовершенствованное изделие планируется испытать уже непосредственно в зоне спецоперации", - отметили в "Талламхо".

Ранее сообщалось, что детектор "Малик" способен засекать дальномеры, лазеры противотанковых управляемых ракет и снайперские прицелы.

Конструкторское бюро "Талламхо" создано в 2022 году и базируется в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения. 

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