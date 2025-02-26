Мирошник заявил, что Россия прагматично относится к диалогу с США

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что Москва "ищет точки соприкосновения"

АНКАРА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Россия прагматично подходит к начатому с США диалогу и видит вариант заменить конфронтацию на поиск точек соприкосновения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Анкаре, организованным "Русским домом".

"Мы очень прагматично относимся к тем процессам, которые идут в российско-американских отношениях. Сейчас мы оцениваем это как возможность вернуться к диалогу между Вашингтоном и Москвой. Мы договорились о том, что мы можем договариваться. Мы восстанавливаем каналы коммуникации, определяемся с уполномоченными по целому ряду направлений, в том числе по Украине. Система взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой не фокусируется только на урегулировании конфликта на территории Украины. Там много вопросов, которые как минимум за последние три года не развивались. Их нужно решать", - сообщил дипломат.

По словам Мирошника, есть понимание, что "сейчас у стран есть возможность заменить конфронтацию на диалог". "Да, у нас не поменялись позиции. То есть мы не видим пока прагматичной реализации подходов со стороны США, но это все будет достигаться в формате диалога. Будет сформирована повестка, будут сформированы проекты, официальные позиции сторон. И после этого мы приступим к скрупулезной работе по поиску точек соприкосновения, в том числе для выхода на определенные варианты или сценарии украинского урегулирования", - отметил посол.

Говоря о формате прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, Мирошник сказал, что российская сторона "не взяла туда те государства, которые не хотят мира". "Зачем нам за столом переговоров страны, которые говорят открытым текстом, что не хотят мира? Мы же стремимся в диалоге с США достичь мира. Поэтому нет смысла сразу привлекать к этому процессу противников такого подхода", - добавил собеседник.

Что касается антироссийских настроений в ряде стран Европы, то, по мнению Мирошника, им "нужно дать время пересмотреть свои позиции". "Ряд стран слишком вжились в эту антироссийскую или русофобскую повестку. И они очень тяжело переваривают изменившееся международное положение и условия. Поверьте, со временем часть из этих стран пересмотрит свои позиции. Слишком много из них ориентируется на мнение США. Надо дать им шанс, возможность и время для переосмысления", - указал дипломат.