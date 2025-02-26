Мирошник заявил, что цели СВО не достигнуты

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима отметил, что территории РФ не являются предметом переговоров

АНКАРА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Цели СВО на данный момент, несмотря на начало дипломатических усилий по урегулированию на Украине, не достигнуты, а вопрос конституционных территорий РФ не является предметом переговоров. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Анкаре, организованным "Русским домом".

"Цели СВО еще не достигнуты. Во-первых, не освобождены конституционные территории России. Украина не приведена в состояние, когда она не будет представлять угрозу для России. Поэтому говорить о том, что сейчас задача специальной военной операции выполнена, говорить явно преждевременно. И перед переговорным процессом будет стоять именно вопрос о достижении этих целей не военным путем, а путем переговоров", - сказал он.

По его словам, "вопрос, связанный с конституционными территориями, на которых население проголосовало за то, чтобы войти в состав России, не является предметом переговоров". "Мы это не будем обсуждать", - подчеркнул Мирошник.

"Мы провели соответствующие демократические процедуры. Люди высказали на референдумах свое стремление войти в состав России на всех этих территориях. В Крыму раньше, в ЛНР и ДНР позднее. Поэтому пока не освобождены территории, которые входят в состав нашего государства по Конституции России, мы не считаем, что специальная военная операция закончена", - сказал дипломат.

Причем, по его словам, в рамках идущих переговоров "речь идет не только и далеко не только о вопросах, которые связаны с территориями". "Ключевой вопрос в том, что Украина не должна представлять опасность. Она должна быть демилитаризирована, не должна располагать теми вооружениями, которые она может использовать против России, против Белоруссии, против Венгрии, против других государств, которые на самом деле опасаются такого соседства. А второе - это люди, которые проживают на территории Украины и которые не должны подвергаться военной диктатуре, которая сегодня там сформирована", - указал Мирошник.

Эти вопросы должны обсуждаться в ходе урегулирования. "Нужно обговорить процедуры, которые должны быть реализованы для того, чтобы Украина из военной диктатуры трансформировалась уже в некое адекватное состояние государства, которое не представляет опасности своим соседям", - сказал он.