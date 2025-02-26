Великобритания не сможет перевооружиться, если не перестроит экономику (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Британия сможет перевооружиться, только если перестроит экономику

Может, Трамп всего лишь хам и грубиян, но от стратегической реальности не уйти, пишет The Telegraph. В США решили, что европейцам пора самим позаботиться о себе. Великобритании тоже следует поразмыслить, стоит ли ей тратить свои скудные ресурсы на восточную окраину Европы.

Ник Тимоти (Nick Timothy)

Альянсы держатся, доколе союзники признают совпадение интересов — вкупе с наличием общих врагов. Президент Трамп перекрыл Украине кран, потому что считает стратегической угрозой для своей страны Китай, а не Россию. Он убежден, что процветающие европейские страны едут “зайцем”: укрываются под американским оборонным зонтиком и при этом наживаются на торговом профиците за счет сокращения производственных издержек.

Может, Трамп всего лишь хам и грубиян и к тому же беспощаден к президенту Зеленскому, однако от стратегической реальности не уйти. Как Джо Байден пытался “расчистить палубу”, выведя войска из Афганистана, так и Трамп решил, что Европе пора позаботиться о себе самой. То, что это кого-то удивило, отражает разве что неизлечимую наивность, воцарившуюся в европейских столицах, включая, к величайшему сожалению, Лондон.

Западный альянс еще может выстоять, если Европа всерьез займется собственной безопасностью, поймет, что над ней тоже нависла серьезная угроза со стороны Китая, и согласиться с тем, что мировая торговля должна измениться, — и если Америка вспомнит, что даже при ее огромной мощи ей все еще нужны союзники

Но надежда — это еще не стратегия. Великобритания вполне рискует оказаться в одиночестве, и в таком случае потребуется трезвый ум и безжалостная сосредоточенность на национальных интересах. Увы ни того, ни другого доселе мы не увидели: правительство отказалось увеличить бюджет на оборону, даже увеличив общие расходы в восемь раз больше обещанного — и спешит разработать новую оборонную политику.

Премьер-министр говорит, что готов отправить британские войска, чтобы гарантировать независимость Украины после окончания боевых действий. Он занял эту позицию без малейшей уверенности в американской поддержке и не заручившись согласием со стороны Германии и Польши (которые прямо отказались), а также Италии, Норвегии и Испании (которые предпочли хранить молчание). Пророссийские члены ЕС вроде Венгрии и Словакии участвовать в этом заведомо не будут.

Сама формулировка “миротворчество” звучит несколько стерильно, но надо понимать, что британским солдатам предстоит сражаться с русскими, если те нападут. Политика Кира Стармера подразумевает обязательства за пределами границ НАТО, однако ему совершенно невдомек, чтó нам делать в случае российской агрессии — будь то с союзниками или в одиночку. Кроме того, у армии попросту нет ресурсов для развертывания в требуемом количестве.

Тратить скудные ресурсы на восточную границу Европы, не беря в расчет более обширную военную стратегию и вопросы национальной безопасности, в любом случае неразумно. Далеко не очевидно, что мы должны наращивать нашу армию с целью взять на себя главную роль в развертывании войск на Украине.

Учитывая нашу географию, куда важнее флот и военно-воздушные силы. Инвестиции в технологии и военную технику — не только в танки, самолеты и корабли, но и искусственный интеллект, беспилотники и ракетные возможности — не менее важны, чем личный состав. Быть может, нам даже предстоит сделать ядерное сдерживание независимым от США.

Россия не представляет собой главной угрозы Великобритании. Более того, далеко не очевидно, что основная опасность — это война в привычном понимании слова. МИ5 не раз предупреждала о поджогах, диверсиях, кибератаках и вербовке преступников для шпионажа и подрыва нашей инфраструктуры. Из-за политики “чистого нуля”, усугубляющей нашу зависимость от импорта электроэнергии, силовые кабели, которые нас снабжают, становятся еще уязвимее для российских атак. Утверждается, что Россия уничтожила такой кабель между Эстонией и Финляндией на минувшее Рождество.

Европа вольна притворяться, что это не так, но величайший внешний вызов для всех демократий — это Китай. Он дурачит Запад, злоупотребляя правилами торговли и подрывая наши производственные мощности, и стремится вогнать нас в зависимость не только от своих финансов, но и от новых технологий — часто на основе краденой интеллектуальной собственности, щедро субсидируемых государством, работающих на грязных источниках энергии и подчас даже созданных рабских трудом. Он проводит кибератаки, подрывает свободу слова в студенческих городках и шантажирует своими инвестициями ради геополитического влияния. Однако наши министры хотят, чтобы китайские фирмы построили огромные ветряные электростанции в Северном море, предоставив Пекину контроль над технологиями турбин.

В пределах Европы главную угрозу собой представляет исламизм. Почти каждую неделю случаются новые зверства против мирных жителей во имя ислама. Однако политики колеблются между апатией и отрицанием. В Великобритании, где исламисты стали частью общественной жизни, а суды фактически карают за богохульство, экстремисты уже побеждают.

Точно так же, как нет смысла зацикливаться на России, игнорируя эти более актуальные угрозы, так и нет смысла перевооружаться без реиндустриализации. В Великобритании есть как крупные игроки калибра BAE Systems и Rolls Royce, так и масса более гибких и небольших военных фирм, но у нас нет промышленной базы, которая могла бы “переварить” гигантские расходы на оборону, как в Америке. Повышенные расходы на импорт оборонной продукции лишь усугубят нынешние проблемы — огромный торговый и бюджетный дефицит, зависимость от иностранных “инвестиций”, региональное неравенство и огромный долг.

Реиндустриализация потребует стратегической политики: радикально иного подхода к энергетике, реформирования налогового законодательства и регулирующей базы, программ повышения квалификации и обучения, модернизации инфраструктуры, а также местных инициатив в поддержку ключевых компаний и внутренних цепочек поставок. Именно это ненавидит Казначейство: потребуются субсидии там, где это необходимо, девиз “покупай британское”, ограничения на слияния и поглощения компаний и, наконец, национализация уцелевших сталелитейных компаний. Если кто-то сомневается, что нам это по карману, мы сможем сэкономить кучу миллиардов, урезав социальное обеспечение и отказавшись от идеологии “чистого нуля” Эда Милибэнда.

Разумеется, не все должно быть сугубо отечественным. Приобретая американские технологии и оборудование, мы должны осуществлять совместные проекты. В любом случае мы должны стремиться к сотрудничеству с другими западными партнерами — европейцами, японцами, израильтянами, канадцами и австралийцами.

Великобритания должна быть достаточно сильной, чтобы защитить саму себя и внести лепту в коллективную безопасность. Но мы должны быть рассудительны в своем выборе. Мы не должны нести бремя, от которого увиливают европейцы ближе к границе с Россией. Наш вклад в безопасность должен рассматриваться в контексте отношений с Европой как таковых. И мы должны избегать инстинктивных действий, а мыслить стратегически и далеко вперед.

Ибо реальность постучалась в наши двери, и старые проповеди оказались нелепыми. Нет никакого международного порядка, основанного на правилах. Мягкая сила — ничто против жесткой. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке (и особенно это касается безопасности). Мы должны поставить во главу угла наши национальные интересы.