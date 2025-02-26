Что произойдет, если Россия нанесет удар по Великобритании в рамках "Третьей мировой войны"? (Daily Express, Великобритания)

Daily Express: Великобритания готовится в ядерному конфликту

Мир приближается к опасной черте, и от глобальной катастрофы нас отделяют всего 89 секунд, пишет Daily Express. Причина — ядерная угроза, особенно на фоне эскалации конфликта на Украине. Великобритания представила карту ущерба для Лондона от ядерных взрывов.

Алекс Эванс (Alex Evans)

Никто из нас не хочет об этом думать, но всего несколько недель назад стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, и теперь, по словам ученых, от разрушения мир отделяет всего 89 метафорических секунд. К числу причин, по которым высчитывают опасность, относится возможность начала ядерной войны.

По аналогии с планированием мер в условиях пандемии у каждого крупного западного правительства есть вероятные варианты развития событий на случай нанесения ядерных ударов по крупному городу, и Великобритания здесь не исключение. Когда Россия начала спецоперацию на Украине, многие аналитики забеспокоились, что это может стать первой важной вехой на пути к Третьей мировой войне, которая вновь развернется на европейской земле.

Учитывая, что Дональд Трамп сейчас ведет переговоры с Владимиром Путиным без участия самой Украины, а страны ЕС наращивают расходы на оборону, конфликт может обостриться. Более того, Трамп говорит о присоединении входящих в НАТО Гренландии и Канады, что может спровоцировать военный ответ, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещает отправить войска для поддержки Украины в борьбе с Россией.

Вероятность хоть и невелика, но, если дойдет до “драки”, и Россия действительно направит одну из своих многочисленных ядерных боеголовок в сторону Великобритании, насколько серьезным окажется ущерб? На веб-сайте NuclearSecrecy.com есть инструмент под названием Nuke Map, который показывает оценки ущерба от различных видов ядерного оружия. Его создал Алекс Веллерстайн (Alex Wellerstein), профессор наук в области ядерного оружия из Технологического института Стивенса.

При рассмотрении варианта "Тополь СС-25", российской ядерной бомбы мощностью 800 килотонн, карта показывает, что при прямом попадании в центр Лондона ущерб будет предсказуемо катастрофическим. Площадь центрального Лондона в 2,97 км2 окажется полностью стерта с лица земли. Nuke Map указывает: “По умолчанию взят максимальный размер ядерного огненного шара; степень ущерба на земле зависит от высоты взрыва. Если он касается земли, количество радиоактивных осадков значительно увеличивается. Все, что находится внутри огненного шара, моментально испаряется”. Сюда входят части Вестминстера, Сент-Джеймсский дворец и колесо обозрения "Лондонский глаз".

Следующая зона — это "умеренный радиус поражения от взрыва" на площади в 134 км2, который может привести к обрушению зданий и возникновению пожаров. На карте указано: “При избыточном давлении в пять фунтов на квадратный дюйм рушится большинство жилых зданий, приводя к массовым травмам и смертельным исходам. Вероятность возникновения пожара в коммерческих и жилых помещениях высока; в поврежденных зданиях высок риск распространения огня. Часто используется в качестве критерия для оценки умеренного ущерба в городах.” Сюда входят Камден, Кенсингтон, Брикстон, Шордич, Сент-Панкрас, Клэпхем и Челси, а также Клэпхем-джанкшн, Паддингтон и Баттерси.

Третья зона, расположенная еще дальше от места попадания ракеты, занимает площадь 384 км2 и включает в себя Чизвик, Стритем, Тутинг, Стратфорд, Хэмпстед, Люишем, Гринвич и Сиденхэм, а также Фулхэм и Уолтемстоу. По оценке Nuclear Map, в этой зоне также придется нелегко: "Ожоги третьей степени распространяются на все слои кожи и часто не приносят боли, потому что разрушают болевые нервы. Среди последствий серьезные рубцы, лишение трудоспособности и ампутация”.

И, наконец, последняя зона на окраине Лондона — радиус поражения от легких взрывов. Сюда входят Уэмбли, Эджвер, Хаунслоу, Баркинг, Чиппинг-Барнет, Кройдон, Саттон, Вулвич и Энфилд. Вот что говорится об этом районе: “При избыточном давлении около 1 фунта на квадратный дюйм можно ожидать, что разобьются все стеклянные окна. Это приведет к многочисленным травмам, если люди подойдут к ним, увидев вспышку ядерного взрыва (она распространяется быстрее, чем волна давления). Часто используется в качестве ориентира для оценки легкого ущерба в городах.”

Правительство Великобритании подчеркивает, что ядерное сдерживание позволит избежать подобной катастрофы. В заявлении на сайте gov.uk говорится: “Независимые силы ядерного сдерживания Великобритании существуют уже более 60 лет для предотвращения серьезнейших угроз национальной безопасности и образу жизни, помогая гарантировать защищенность нам и нашим союзникам по НАТО. Риск ядерного конфликта остается маловероятным, но угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, становятся все масштабнее, разнообразнее и сложнее. Поэтому мы должны быть в состоянии сдерживать наиболее экстремальные акты агрессии против нас и наших союзников по НАТО. Великобритания придерживается последовательного подхода к ядерному разоружению, но ему следуют не все государства. Некоторые значительно наращивают и диверсифицируют ядерный потенциал. Мы должны гарантировать, что они никогда не смогут использовать его для угроз в наш адрес и поддержки ядерного терроризма. Иногда может казаться, что такого рода угрозы далеки от нашей повседневной жизни, но Великобритания должна иметь возможность защитить себя и союзников по НАТО.

Сдерживание играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности, и отказ от соответствующих ядерных средств подвергнет всех нас еще большему риску. С апреля 1969 года Королевский военно-морской флот постоянно осуществляет сдерживание на море, и как минимум одна подводная лодка, оснащенная баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, постоянно и незаметно патрулирует наши воды, готовая отреагировать на наиболее серьезные угрозы для Великобритании. Основная цель — сохранение мира, предотвращение использования против нас силы и сдерживание агрессии. Стратегическая доктрина непрерывного сдерживания на море (CASD) является наиболее эффективной, устойчивой и рентабельной платформой для развертывания независимых средств ядерного сдерживания”.