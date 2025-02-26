Путин: нелепые указы Зеленского ведут к катастрофическим потерям

Президент РФ отметил, что Владимир Зеленский становится токсичным "для общества в целом"

НОВО-ОГАРЕВО, 24 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными, а это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям", - сказал российский лидер.

Он добавил, что Зеленский становится токсичным "для общества в целом". "Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий", - пояснил Путин.