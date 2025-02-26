Войти
Lenta.ru

В Германии представили антидроновый квадроцикл MANUL

279
0
0
Трехосный квадроцикл MANUL cUAV
Трехосный квадроцикл MANUL cUAV.
Источник изображения: CPM Defence Network/Dorothee Frank

В Германии представили квадроцикл с многоствольным пулеметом для борьбы с БПЛА

Трехосный квадроцикл MANUL cUAV, который адаптировали для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), представили на выставке EnforceTac в Германии. Об этом пишет Defence Network.

В задней части квадроцикла разместили место стрелка и шестиствольный пулемет MG6 (немецкое обозначение американского многоствольного M134 Minigun). Эффективная дальность стрельбы составляет 500-1000 метров, а скорострельность достигает 3000 выстрелов в минуту.

MANUL cUAV может использовать антидроновые патроны Urban Drone Defense двух модификаций — с дальностью до 100 и до 300 метров. Отмечается, что патроны с дробью можно использовать над гражданскими объектами, поскольку падающие элементы практически не вредят мирному населению. Также на квадроцикле можно перевозить два противотанковых гранатомета.

Ранее в феврале стало известно, что бойцы танково-разведывательной группы бригады «Невский» добровольческого корпуса разработали антидроновый патрон с дробью для пулеметов и автоматов Калашникова. В стандартный боеприпас запрессовали дробь вместо пули.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M134 Minigun
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 07:55
  • 1
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 06:18
  • 69
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 26.02 05:54
  • 7706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 05:11
  • 1
Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ
  • 26.02 05:09
  • 478
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.02 00:14
  • 5
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 25.02 17:40
  • 0
О поставках вооружения для ВСУ
  • 25.02 17:37
  • 0
Где дружбой дорожат, там враги дрожат
  • 25.02 17:34
  • 0
Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта
  • 25.02 13:57
  • 8
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 25.02 02:02
  • 0
Ответ на "Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани"
  • 24.02 23:02
  • 1
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
  • 24.02 22:47
  • 1
В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex