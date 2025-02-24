Мантуров: в вооружении РФ для уничтожения целей уже внедряются нейросети

Первый вице-премьер РФ также отметил, что технологии ИИ могут помочь военным в обработке данных

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нейросети уже внедряются в российском вооружении для более быстрого уничтожения целей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире Первого канала.

В ответ на вопрос, как военным могут помочь технологии искусственного интеллекта, он сказал: "В обработке данных в первую очередь и, естественно, [в] быстрейшем уничтожении цели". "Это уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]", - подчеркнул Мантуров.