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ТАСС

Дуда: Трамп считает переговоры единственным выходом из конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

По словам президента Польши, для главы Белого дома это "принципиально важно"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает переговоры со сторонами украинского конфликта единственным возможным вариантом выхода из него. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"По теме Украины у меня был разговор с президентом США Дональдом Трампом с глазу на глаз. В ходе него он - буквально в нескольких словах - рассказал мне, какой его план действий. Он сказал, что должен вести переговоры. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный путь к окончанию войны", - приводит слова Дуды его канцелярия в X. "Президент [США Дональд Трамп] решительно сказал мне, что ему принципиально важно, чтобы война закончилась <...>, и единственный метод - разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - добавил польский политик.

Президенты России и США обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По данным Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба президента РФ. 

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Польша
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Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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