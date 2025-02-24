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Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

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Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com
Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com.

Военный Матвийчук назвал поразивший пункт дислокации ВСУ «Искандер» высокоточным

Поразивший пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М» относится к высокоточному оружию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Среднее круговое отклонение "Искандера" от точки прицеливания — максимум пять метров. То есть точка прицеливания позволяет уничтожать с вероятностью 100 процентов объекты: командные пункты, расположение казарм, расположение складов и тому подобное», — поделился Матвийчук.

Российские военные вечером 22 февраля поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге. Момент удара попал на видео. На опубликованных кадрах камеры наружного наблюдения зафиксировали яркую вспышку с громким взрывом. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил России использовали для атаки оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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