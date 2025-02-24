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ТАСС

WSJ: Франция и Британия планируют разместить на Украине 30 тыс. миротворцев

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© JOSEPH BARRAK/ AFP via Getty Images
© JOSEPH BARRAK/ AFP via Getty Images.
Источник изображения: © JOSEPH BARRAK/ AFP via Getty Images

Затем Париж и Лондон рассчитывают использовать военный потенциал США для защиты миротворческого контингента от угроз, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Правительства Великобритании и Франции рассматривают возможность отправки до 30 тыс. миротворцев на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По их словам, Лондон и Париж связывают размещение войск с достижением соглашения о прекращении огня. Затем Британия и Франция рассчитывают использовать американский военный потенциал для защиты миротворческого контингента от угроз. Этой цели могут послужить уже находящиеся в Европе системы противовоздушной обороны, уточнили источники.

Успех инициативы в первую очередь зависит от способности европейских лидеров убедить президента США Дональда Трампа поддержать план размещения миротворцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Вашингтон 24 февраля и проведет переговоры с Трампом. А 27 февраля на встречу с американским лидером прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. 

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