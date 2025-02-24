Большая крылатая ракета FP-5 компании Milanion

На проходившей с 17 по 21 февраля 2025 года в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group (с основными производственными мощностями и офисом в Абу-Даби) представила проект большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования, предназначенной для высокоточного поражения наземных целей.

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) Arab Defenst Forum

В противовес широко распространенной сейчас тенденции к миниатюризации крылатых ракет, ракета FP-5 представляет собой наиболее тяжелый из известных сейчас образцов подобного оружия, имея стартовую массу 6000 кг и вес боевой части в рекордные 1000 кг. Ракета оснащена нескладным крылом размахом 6 метров. Конструктивно ракета выполнена по нетипичной сейчас схеме с надфюзеляжным фиксированным расположением двигателя, на манер ракеты V-1 (Фау-1), хотя двигатель является турбореактивным. При этом для FP-5 заявляются достаточно высокие летные характеристики - максимальная скорость 950 км/ч, маршевая скорость 850-900 км/ч, дальность полета до 3000 км, потолок до 5000 м. Это потребует при такой массе ракеты турбореактивного двигателя весьма значительной тяги, что делает его достаточно недешевым.

Система наведения ракеты инерциально-спутниковая. Старт производится с пусковой установки с легкой направляющей при помощи твердотопливного стартового ускорителя, при этом ракета, видимо, должна состыковываться перед запуском, что опять-таки роднит ее с V-1. Подготовка к старту занимает 20-40 минут.

Milanion Group заявляет возможность производства на свомих мощностях якобы 50 таких ракет в месяц. Можно предположить, что создание FP-5 связано с учетом боевых действий на Украине, где эволюция ударных средств с обеих сторон для взаимных ударов по тылам тяготеет к созданию подобного рода относительно простых комплексов со все более наращиваемыми требованиями по массе боевой части.

Следует отметить, что Milanion Group имеет связи с небезызвестной украинской компанией "Украинская бронетехника", а в конце 2023 года поставила украинским вооруженным силам минимум одну производимую ею наземную безэкипажную колесную (8х8) платформу AGEMA. Сообщалось, что "Украинская бронетехника" заключила соглашение с Milanion Group относительно совместного производства роботизированной системы AGEMA (имеет скорость до 29 км/ч и несет до 620 кг полезной нагрузки).

Также Milanion Group в рамках совместного предприятия Milanion NTGS с испанской компанией New Technologies Global Systems (NTGS) осуществляет сейчас производство и маркетинг на мировом рынке известных самоходных минометных комплексов Alakran, уже несколько лет поставляемых ВСУ при участии той же "Украинской бронетехники".

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) armyrecognition.com

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования на пусковой установке в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) defensetalks.com

Большая крылатая ракета FP-5 наземного базирования (с) Milanion Group

Безэкипажная роботизированная наземная колесная платформа AGEMA группы Milanion Group, полученная специальным подразделением "Кракен" ВСУ, декабрь 2023 года (с) Milanion Group