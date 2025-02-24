Войти
bmpd.livejournal.com

Большая крылатая ракета FP-5 компании Milanion

624
0
0

На проходившей с 17 по 21 февраля 2025 года в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group (с основными производственными мощностями и офисом в Абу-Даби) представила проект большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования, предназначенной для высокоточного поражения наземных целей.

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) Arab Defenst Forum

В противовес широко распространенной сейчас тенденции к миниатюризации крылатых ракет, ракета FP-5 представляет собой наиболее тяжелый из известных сейчас образцов подобного оружия, имея стартовую массу 6000 кг и вес боевой части в рекордные 1000 кг. Ракета оснащена нескладным крылом размахом 6 метров. Конструктивно ракета выполнена по нетипичной сейчас схеме с надфюзеляжным фиксированным расположением двигателя, на манер ракеты V-1 (Фау-1), хотя двигатель является турбореактивным. При этом для FP-5 заявляются достаточно высокие летные характеристики - максимальная скорость 950 км/ч, маршевая скорость 850-900 км/ч, дальность полета до 3000 км, потолок до 5000 м. Это потребует при такой массе ракеты турбореактивного двигателя весьма значительной тяги, что делает его достаточно недешевым.

Система наведения ракеты инерциально-спутниковая. Старт производится с пусковой установки с легкой направляющей при помощи твердотопливного стартового ускорителя, при этом ракета, видимо, должна состыковываться перед запуском, что опять-таки роднит ее с V-1. Подготовка к старту занимает 20-40 минут.

Milanion Group заявляет возможность производства на свомих мощностях якобы 50 таких ракет в месяц. Можно предположить, что создание FP-5 связано с учетом боевых действий на Украине, где эволюция ударных средств с обеих сторон для взаимных ударов по тылам тяготеет к созданию подобного рода относительно простых комплексов со все более наращиваемыми требованиями по массе боевой части.

Следует отметить, что Milanion Group имеет связи с небезызвестной украинской компанией "Украинская бронетехника", а в конце 2023 года поставила украинским вооруженным силам минимум одну производимую ею наземную безэкипажную колесную (8х8) платформу AGEMA. Сообщалось, что "Украинская бронетехника" заключила соглашение с Milanion Group относительно совместного производства роботизированной системы AGEMA (имеет скорость до 29 км/ч и несет до 620 кг полезной нагрузки).

Также Milanion Group в рамках совместного предприятия Milanion NTGS с испанской компанией New Technologies Global Systems (NTGS) осуществляет сейчас производство и маркетинг на мировом рынке известных самоходных минометных комплексов Alakran, уже несколько лет поставляемых ВСУ при участии той же "Украинской бронетехники".

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) armyrecognition.com

Модель большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования на пусковой установке в экспозиции группы Milanion Group на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) (с) defensetalks.com

Большая крылатая ракета FP-5 наземного базирования (с) Milanion Group

Безэкипажная роботизированная наземная колесная платформа AGEMA группы Milanion Group, полученная специальным подразделением "Кракен" ВСУ, декабрь 2023 года (с) Milanion Group

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Компании
NTGS
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"