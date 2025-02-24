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РИА Новости

Эксперт оценил актуальность применения силы в мировой политике

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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Винокуров: актуальность применения силы в мировой политике резко возросла

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Актуальность применения силы в мировой политике в XXI веке резко возросла, и сейчас нет предпосылок к тому, чтобы сложить оружие, считает руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества.

"Категория силы в международных отношениях всегда была в центре внимания ученых и практиков этой сферы. С самого начала истории человечества Homo sapiens использовал военную силу в качестве инструмента для достижения политических целей, защиты или приобретения новых территорий. Как подсчитали исследователи, всего люди провели более 14 тысяч различных войн, в которых погибли примерно четыре миллиарда человек. Только в ХХ веке в военных конфликтах убиты около двухсот миллионов человек", - сказал Винокуров.

Военная сила — это совокупность средств вооруженного принуждения, применяемых государством и другими субъектами политики для достижения внутри- и внешнеполитических целей, отметил Винокуров. Он перечислил структурные элементы военной силы: Вооруженные силы государства и (или) вооруженные отряды других субъектов политики; другие войска и воинские формирования государства (внутренние войска МВД, спецслужбы, подразделения МЧС и др.); органы военного управления государства.

"Все они составляют военный потенциал или мощь государства, которая обусловлена политическими, социально-экономическими и морально-психологическими возможностями государства, непосредственно воплощается в Вооруженных силах, их способности выполнять задачи, поставленные политическим руководством. Наиболее желательный вариант, когда мощь соответствует (адекватна) характеру и перспективам внешнеполитической обстановки, уровню текущей военной опасности и экономическим возможностям государства", - пояснил Винокуров.

В плане воздействия на другие государства использование мощи государства возможно в различных формах: принятие или отказ от военной доктрины; создание, реформирование или роспуск военно-политических блоков и союзов; рост или сокращение военных расходов; принятие на вооружение новых видов оружия массового уничтожения; увеличение или сокращение численности вооруженных сил и вооружений; увеличение или уменьшение числа и масштабов военных маневров и учений; создание новых или сокращение (ликвидация) существующих военных баз и объектов за рубежом; оказание военной помощи другим государствам; сосредоточение вооруженных сил на границе с другим государством; нарушения воздушного пространства, морских или сухопутных границ и другое, добавил собеседник агентства.

В начале XXI века актуальность применения силы в политике и международных отношениях резко возросла, подчеркнул Винокуров.

"В последнее время мир стал свидетелем крупных столкновений, связанных с событиями на Украине и вокруг нее, на севере Африки, в Сирии, Ираке и в Афганистане. В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы сложить оружие. Как государства, так и негосударственные акторы продолжают рассматривать использование силы для достижения поставленных целей", - отметил Винокуров.

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