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ТАСС

Трюдо и Трамп отметили, что хотят урегулирования на Украине

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Премьер-министр Канады признал, что президент США "является единственным мировым лидером, который может добиться справедливого и долгосрочного мира", сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре в субботу отметили, что рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Трамп и Трюдо обсудили "телефонный разговор [представителей стран] Группы семи", который запланирован на понедельник, 24 февраля. Он будет приурочен к третьей годовщине начала Россией специальной военной операции. "Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа прекратить войну и признал, что Трамп является единственным мировым лидером, который может добиться справедливого и долгосрочного мира", - говорится в заявлении.

Трюдо также "проинформировал президента Трампа о том, что Канада добилась сокращения на 90% объемов фентанила", который ввозят в США через границу с Канадой. Употребление этого наркотика в США приняло характер эпидемии.

Пресс-служба главы канадского правительства ранее сообщила, что Трамп и Трюдо обсудили "военные действия на Украине".

Президент России Владимир Путин летом 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, на Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. 

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