В "Высокоточных комплексах" рассказали о пользе "Бережков" для защиты портов

Для защиты объектов береговой инфраструктуры от безэкипажных катеров можно будет объединять до 10 таких модулей, отметили в холдинге

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. До десяти боевых модулей "Бережок" можно будет объединять в единую сеть для защиты объектов береговой инфраструктуры от безэкипажных катеров. Об этом сообщил ТАСС на прошедшей международной выставке IDEX-2025 представитель холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Количество изделий определяется зоной, которую необходимо прикрывать. К примеру, если порт большой, их будет больше, если объект защиты небольшой - будет меньше. Порты, береговая зона, военно-морские базы - это те объекты, которые сейчас необходимо защищать", - отметил собеседник агентства.

По словам представителя холдинга, каждый "Бережок", объединенный в сеть, будет иметь свою зону защиты исходя из дальности поражения.

Ранее сообщалось, что "Бережок" успешно прошел апробацию и испытания для борьбы с безэкипажными катерами.

Впервые комплекс был представлен на выставке "Флот-2024" в Кронштадте. В состав вооружения этого боевого отделения входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет", по две ракеты на каждой. Разработчик подчеркивал, что "есть типы безэкипажных катеров, которые прилично защищены, и не всегда малым калибром их можно вывести из строя", а "здесь с одного снаряда цель выводится из строя однозначно".