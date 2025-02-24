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РИА Новости

Военное усиление России особенно актуально, заявил ветеран ГРУ

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Владимир Винокуров
Владимир Винокуров.
Источник изображения: © Фото : из личного архива Владимира Винокурова

Винокуров: политика военного усиления России отвечает внутренней логике развития

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития страны, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества.

"Сегодня политика военного усиления Российской Федерации особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития России. Однако делать это наша страна собирается в сочетании с новыми формами применения силы в международных отношениях", - сказал Винокуров.

В действующей Военной доктрине подчеркивается приверженность России использованию военной силы только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера со ставкой на использование политико-дипломатических, правовых, экономических, военных, экологических, информационных и других средств защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников, отметил эксперт.

О решении многих проблем через применение силы ранее неоднократно заявляли различные представители администрации США, напомнил Винокуров.

"По взглядам американских политологов, при использовании военной мощи речь идет о том, чтобы сделать войну все-таки "используемым инструментом внешней политики". В дополнение к "атомной дипломатии" и "дипломатии канонерок" на свет в свое время появилась доктрина ограниченной ("малой") войны, идея "дозированного" применения военных средств в конфликтах, отметил Винокуров.

"Не может являться исключением в этом плане и Россия, которая взяла курс на военное усиление. Принимаются и воплощаются в жизнь программы переоснащения и коренного реформирования Вооруженных Сил", - сказал он.

На заседании Совета безопасности России 25 сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ядерную стратегию безопасности России, напомнил Винокуров.

"Внесенные в документ изменения коснулись, в первую очередь, условий применения нашей страной ядерного оружия: Верховный главнокомандующий предложил внести в стратегию пункт, согласно которому атака на Россию неядерного государства при поддержке ядерной державы воспринимается как совместное их нападение на Россию с одновременной актуализацией нашего ядерного ответа. Этот же пункт глава государства предложил использовать и для защиты ближайшего союзника – Белоруссии, входящей в Союзное государство", - добавил эксперт.

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