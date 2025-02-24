Гуаньча: украинский конфликт выгоден только США

Украина потеряла почти всё, и этим в полной мере воспользовались США, пишет Гуаньча. Главная ответственность за конфликт лежит на Штатах, которые ведут себя, как подонки. Если вы думаете, что Америка достигла дна, она вас еще удивит, констатирует автор.

1. После прихода Трампа к власти Соединенные Штаты, кажется, действительно бросили Украину.

Три года (2022–2025) продолжались ожесточенные бои, было потеряно бесчисленное количество жизней, Украина всеми силами сопротивлялась России. И что взамен?

Согласно сообщениям Le Monde и Agence France-Presse, Украина представила Соединенным Штатам проект соглашения о добыче полезных ископаемых. Конкретные положения проекта неизвестны. Сообщается, что Соединенные Штаты требуют 50% ключевой украинской инфраструктуры (порты, нефте- и газодобыча, добыча полезных ископаемых).

The Daily Telegraph сообщила, что получила предварительный проект соглашения с пометкой “конфиденциально”, датированный 7 февраля 2025 года. Согласно проекту, Соединенные Штаты предложили Украине соглашение о передаче им управления добычей редкоземельных полезных ископаемых Украины, портами, инфраструктурой и большинством ее ресурсов, таких как нефть и природный газ, чья общая стоимость оценивается в 500 миллиардов долларов США. По данным The Daily Telegraph, ограничительные меры, наложенные на Германию и Японию после их поражения в 1945 году, были куда мягче таких требований. Если этот проект будет принят, требуемая Трампом доля ВВП Украины будет выше, чем контрибуция, наложенная на Германию по Версальскому договору.

За три года конфликта сотни тысяч украинцев погибли ради того, чтобы Соединенные Штаты отобрали у страны 50% критически важных полезных ископаемых и Украина стала экономической колонией США.

Надо сказать, это настоящая трагедия. Это трагедия для Украины, и это трагедия для каждого украинца.

Кто несет ответственность за эту трагедию? Некоторые утверждают, что она на Зеленском.

Я уже написал ранее несколько статей, посвященных российско-украинским отношениям, и особой ненависти к Зеленскому не испытываю. Он пришел к власти в 2019 году. В то время Крым был аннексирован Россией и война в Донбассе продолжалась уже несколько лет.

К 2019 году Украина уже прошла точку невозврата. У Зеленского не было другого выбора, кроме как проявить жесткость по отношению к России и попытаться вернуть утраченную территорию. Пойди бы он на компромисс, то стал бы предателем своей страны, эдаким украинским Ван Цзинвэем(вице-президент Гоминьдана в 1938–1939 гг., президент коллаборационистской Китайской Республики в 1940–1944 гг. Сравнение носит примерно такой же оттенок, как, например, сравнение с Власовым.— Прим. ИноСМИ).

Не Зеленский привел Украину к сегодняшнему положению вещей, а государственный переворот в конце 2013 –начале 2014 года. В результате законно избранный президент Украины Виктор Янукович был свергнут в 2010 году, потом Россия присоединила Крым и две республики Донбасса провозгласили независимость. После всех этих событий судьба Украины была предрешена.

2. Украина обрела независимость в 1991 году и стала суверенной страной.

Впоследствии НАТО расширился на восток, и Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и три прибалтийские страны вступили в альянс. Украина стала буферной зоной между Западом/НАТО и Россией, местом конфронтации двух сторон.

Стране, зажатой между двумя мощными силами, остается или искать покровительства у одной из них, или пытаться сохранять нейтралитет. Если маленькая страна недостаточно сильна, у нее может и не получиться остаться нейтральной. Но Украина не маленькая страна. После распада Советского Союза Украина раскачивалась из стороны в сторону, пребывая в нейтралитете.

Во время президентства Кучмы, с 1994 по 2005 год, Украина развернула многовекторную дипломатию. В то же время страна поддерживала дружественные отношения с Россией, Европой и США, пытаясь получить ото всех выгоды. Тем временем в украинских политических кругах явно сформировались две политические силы: одна прозападная, а другая пророссийская, которые вели ожесточенную борьбу между собой. На президентских выборах в ноябре 2004 года уже было победил пророссийски настроенный Виктор Янукович, но из-за протестов и демонстраций во время Оранжевой революции в декабре провели повторное голосование, когда он потерпел поражение. Проиграл на выборах? Не беда, устрой беспорядки, и тебя переизберут.

Оранжевую революцию 2004 года Россия стерпела; в конце концов Янукович и пророссийские силы всё еще были живы и могли взять реванш. Благо демократии с ее голосованием для страны состоит в том, что она позволяет людям размышлять и делать выбор: если народ недоволен своим лидером, то он может сменить того на следующем голосовании. Украинская демократия также дала России повод для размышлений. Ведь даже если пророссийская фракция проиграла, она может победить в следующий раз.

В 2010 году Янукович действительно победил. Правящая партия до этих выборов была прозападной, не было найдено признаков фальсификации выборов, соответственно не возникло и поводов для демонстраций и протестов. Януковича успешно избрали президентом. Однако прозападная оппозиция не пожелала выждать истечения срока полномочий Януковича и прийти к власти путем законных выборов. В ноябре 2013 года прозападная фракция вновь провела демонстрации и протесты на Майдане.

В конечном счете в начале 2014 года в ходе протестов законно избранного президента Украины свергли. Кто же, оставаясь в тени, вел и направлял Оранжевую революцию2004 года или протесты на Майдане в 2014 году? Всему миру это было полностью ясно.

Сначала в 2004 году, затем еще раз в 2014-м. Тут уже русские не вытерпели, разъярились, и всё вышло из-под контроля. Россия присоединила Крым, и Донбасс провозгласил независимость. Был ли Путин тем, кто отдал приказ о вторжении в Крым с самого начала, или же российские ястребы наподобие Стрелкова поставили его перед свершившимся фактом, а Путину пришлось лишь его признать? Быть может, мы никогда этого не узнаем.

Был ли то хорошо спланированный заговор или же спонтанная акция ястребов, результат один: в 2014 году Россия заполучила Крым, но навсегда потеряла Украину.

После 2014 года ни один украинский политик не осмелился поддержать присоединение Крыма Россией, и ни один украинский политик не осмелился поддержать независимость Донбасса. Пророссийская фракция на Украине исчезла без следа.

Даже Янукович, бежавший в Россию, выступил с заявлением, что он никогда не поддерживал аннексию Крыма Россией, и надеется, что президент России Владимир Путин вернет Крым Украине. Янукович назвал "отделение Крыма от Украины" "трагедией", с которой ему трудно смириться. Он выразил надежду, что однажды Крым вернется в состав Украины.

После 2014 года России и Украине, былым братьям, было суждено стать врагами. Что бы ни делал Зеленский, это обстоятельство он бы никак не смог отменить.

3. Украинская трагедия: кто виноват?

Главная ответственность лежит на США, которые “поматросили и бросили” Украину.

В своих собственных интересах Соединенные Штаты отменили результаты украинских выборов в 2004 году и изгнали законно избранного президента Украины в 2014 году.

Не будь бунтов на Майдане в 2014 году, не было бы и присоединения Крыма к России. Если бы Янукович ушел в отставку на обычных выборах в 2014 году и даже если бы президент был прозападный, то использовать свержение законного президента в качестве повода не вышло бы. Россия не оккупировала бы Крым, а Донбасс не стал бы независимым.

Россия с этим не смирилась. Раз американцы могут использовать протесты для свержения законно избранного президента Украины, то почему Россия не может организовать независимость Крыма и Донбасса?

Американцы бесчисленное количество раз предпринимали усилия по свержению враждебных режимов и поддержке проамериканских правительств, но с Украиной вышло еще хуже. Ее не только поматросили, но и бросили.

После 2014 года Украина перестала быть нейтральной и могла искать покровительства только у США и на Западе. Но Соединенные Штаты не предоставили Украине достаточной защиты. Три прибалтийские страны, независимые от Советского Союза, незамедлительно попали под патронаж США. Эти три страны также вступили в НАТО и находятся под защитой статьи 5 договора альянса.

В 2014 году Украина уже рассорилась с Россией. Киев, подталкиваемый США, и провозгласивший независимость Донбасс всё еще вели между собой боевые действия.

При этом с 2014 по 2022 год Соединенные Штаты никогда не обещали защищать безопасность Украины и не разрешали ей вступить в НАТО.

В 2022 году между Россией и Украиной началсяконфликт. Соединенные Штаты действительно оказали Украине некоторую помощь, но в основном это были кредиты, подлежащие погашению. Украина заплатила кровью, чтобы помочь Соединенным Штатам ослабить Россию, а взамен получила огромный долг в 500 миллиардов долларов.

После прихода к власти в 2025 году Трамп создал условия, чтобы превратить Украину в экономическую колонию и съесть там всё до последней крошки.

Украина не побеждена, но отношение к ней хуже, чем к побежденным. Версальский мирный договор после Первой мировой войны и то был не таким суровым.

США ведут себя как подонки. Сперва они одурманили Украину сладкими речами, чтобы убедить ту перейти под их покровительство и отдалиться от России. Когда Киев уже порвал с Москвой и у него не стало пути назад, США не пожелали предоставлять Украинесущественную защиту. Когда Украина заплатила кровью сотен тысяч людей, Штаты без раздумий бросили ее и выдвинули условия, которые были жестче, чем те, которые предъявляют при поражении. Когда вы думаете, что ниже Штатам падать некуда, то они всегда смогут вас удивить.

Вторым ответственным лицом, конечно же, является Россия. Если бы она сдержалась в 2014 году, пророссийские силы на Украине хотя бы продолжили существовать, и на последующих выборах всё можно было бы исправить. Импульсивные действия в 2014 году привели к тому, что Россия навсегда потеряла Украину.

Третьим ответственным лицом являются украинские прозападные политики, которые спровоцировали государственный переворот 2014 года, и неосведомленные массы, которые вышли на улицы. Политики оказались плохими, а массы — глупыми. С них ответственность не снимешь. В этом смысле беду украинцы навлекли на себя сами. Свержение законно избранного президента путем протестов является государственным переворотом.

Зеленский в 2014 году еще простым актером. Когда он пришел к власти в 2019 году, то поезд уже ушел, а сам Зеленский был не в силах что-то изменить.

Если российско-украинский конфликт закончится на условиях Трампа, то Соединенные Штаты окажутся единственным победителем. Россия завоевала эту землю и заплатила за это сотнями тысяч жизней. Было ли это экономически выгодным, известно только ей. Европа в проигрыше, она ничего не получила, экономика в полном беспорядке, и нет никаких гарантий безопасности.

Украина —это настоящая трагедия, она больше всех заплатила и больше всех потеряла. Было потеряно почти всё: национальный суверенитет, территориальная целостность и экономика, и всем этим в полной мере воспользовались США.

Все страны должны усвоить урок: не доверяйте Соединенным Штатам!