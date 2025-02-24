Полет на море: как беспилотники могут усилить ВМФ России

БПЛА способны выполнять широкий круг задач в интересах кораблей и подводных лодок

Российский беспилотник Supercam получил возможность действовать в интересах Военно-морского флота. Он может патрулировать, вести ледовую разведку и давать целеуказания. Какие дроны могут работать для кораблей и подводных лодок и какие задачи выполнять, разбирались «Известия».

Перспективная разработка

На проходящей в ОАЭ мировой выставке вооружений IDEX-2025 группа компаний «Беспилотные системы» представила аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350. Как сообщил разработчик, беспилотный конвертоплан можно применять с палубы корабля. SX350 подходит для патрулирования акватории и прибрежной зоны, обеспечения безопасности гражданских судов, ледовой разведки, а также для выполнения задач в интересах Военно-морского флота — целеуказания для боевых кораблей, подводных лодок и береговых ракетных комплексов.

Беспилотник Supercam SX350 (VTOL) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации производителя, вертикальный взлет и посадка, а также длительный высокоскоростной горизонтальный полет SX350 позволяют обследовать труднодоступные протяженные объекты. Аппаратом способен управлять один человек, который может запускать его с поверхности на ограниченных участках, в том числе с палубы корабля.

В последнее время мы можем наблюдать беспилотную революцию в военном деле в боях на земле. Такая же революция происходит и в действиях на море. Какие могут использоваться беспилотники с палубы кораблей ВМФ России и каким образом?

Поиск и разведка

Видимость с корабля ограничена как оптическим, так и радиогоризонтом. В связи с этим использование беспилотников позволяет «заглянуть» за горизонт. Их можно использовать для разведки, наблюдения, поиска и контроля огневых ударов. Очень актуально использование беспилотников в Арктике для отслеживания ледяных полей и выработки маршрута движения кораблей и судов. Также актуально использование беспилотников при следовании в узкостях или на реках.

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Известно, что на кораблях Черноморского флота и Каспийской флотилии проводились эксперименты по запуску БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» для решения задач контроля ракетных пусков. Так, экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в 2021 году выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Контроль поражения целей был проведен беспилотниками указанных типов, запущенными с борта ракетного корабля «Дагестан».

Ударные беспилотники

В настоящее время на полях специальной военной операции активно используются ударные дроны типов «Куб», «Ланцет» и других для поражения разнообразных целей. По данным из открытых источников, существует корабельный вариант «Ланцета» в виде небольшой пусковой установки, в которую помещаются четыре аппарата со сложенными крыльями. Соответственно, в случае если Черноморский флот будет проводить операции в северо-западной части Черного моря, то можно будет довооружить существующие корабли и катера такими установками. При проведении рейдовых или десантных действий можно будет как поражать береговые объекты, так и подавлять объекты береговой противодесантной обороны. Использование таких ударных дронов позволит сэкономить более дорогостоящие крылатые ракеты типов «Оникс» или «Уран» для поражения более важных целей.

Беспилотный/барражирующий боеприпас «Ланцет» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также перспективно и использование FPV-дронов, например, типа BT-40 для борьбы с малоразмерными морскими целями вроде моторных лодок или безэкипажных катеров. В открытом доступе есть видео испытаний такого FPV-дрона с борта патрульного корабля проекта 22160.

Возможно использование дронов и с подводных лодок. Недавно такую технологию показал Иран. Из-под воды запускается транспортно-пусковой контейнер, после выхода на поверхность отстреливается крыша, запускается БПЛА, который в дальнейшем атакует цель. Такую технологию можно использовать с полностью погруженного морского дрона и скрытно атаковывать объекты на берегу противника, выпуская несколько беспилотников. Вместе с тем они могут выполнять более широкий спектр задач. Так, с борта подводной лодки могут запускаться беспилотники для целей разведки, передачи информации в вышестоящий штаб, атаки береговых объектов, на которые использовать крылатые ракеты дорого.

Крупные беспилотники

Больше возможностей для использования беспилотников в военно-морских целях образуется при появлении в составе ВМФ России кораблей группового базирования летательных аппаратов. К сожалению, в настоящее время ни одного такого корабля у нас в строю нет. Авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте. Универсальные десантные корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» находятся на стадии строительства.

Известно, что на кораблях проекта 23900 будут базироваться как морские вертолеты разных типов, так и ударные и разведывательные дроны вертикального взлета, а возможно, и самолетного взлета. Также на этих кораблях будет размещен интегрированный пункт управления как обитаемыми, так и беспилотными системами. Это позволит обеспечить огневую поддержку морских пехотинцев на берегу, проводить разного рода специальные операции и так далее.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Еще пара кораблей, которые также могут использовать БПЛА, а именно большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» также находятся в постройке.

На таких кораблях могут размещаться более крупные беспилотники, способные решать другие задачи: ведение противолодочной борьбы — поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок; ведение радиоэлектронной борьбы; дозаправку палубных истребителей или других дронов; уничтожение вражеских береговых и морских целей; доставку грузов и людей. Такие дроны могут быть сделаны на базе аппаратов типа «Охотник», «Иноходец» или других. Похожие технологии уже активно разрабатываются во флотах ряда стран. ВМС некоторых государств, таких как Турция, Китай и Иран, уже активно используют крупные БПЛА.

Использование беспилотников с палубы боевых кораблей имеет широкие перспективы уже сейчас, а в будущем особенно. Очень скоро крупные БПЛА могут взять на себя большую часть задач, решаемых в настоящее время корабельными вертолетами. Соответственно, произойдет высвобождение ресурса вертолетов и их летчиков под другие задачи.

Дмитрий Болтенков