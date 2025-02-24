Неужели это начало конца не только НАТО, но и ЕС? (Steigan blogger, Норвегия)

Steigan: Европа больше не нужна США, Евросоюз и НАТО рухнут

Европейские вассалы Америки в глубоком шоке, пишет Steigan. Европа больше не нужна Штатам, а без них рассыплются карточные домики и НАТО, и самого Евросоюза. ЕС нечего противопоставить США, кроме туманных разговоров и пустых угроз.

Потепление между Россией и США, прямой разговор Трампа и Путина и переговоры в Эр-Рияде между министрами иностранных дел Марко Рубио и Сергеем Лавровым одним махом изменили всю мировую ситуацию. Сегодня всё предвещает, что США и Россия наладят двусторонние отношения, прекратят конфликт на Украине, снимут санкции и установят нормальные дипломатические и деловые отношения.

Глубокий шок европейских вассалов Америки говорит сам за себя. Они бегают вокруг, словно цыплята, которым оторвали голову. Саммит проигравших в Париже, как и ожидалось, поднял шумиху, но закончился лишь разочарованием. И если Вашингтон и сомневался, то европейцы четко и ясно продемонстрировали, что они не умеют договариваться. Их еще предстоит долго приучать к горшку, прежде чем можно будет сажать за стол с взрослыми.

Созвав десятерых верных сторонников в Париже, Макрон одним движением расколол Европу на три команды: команду А из стран, прибывших в Париж, команду Б из тех, кого по тем или иным причинам не позвали, и Норвегию, отдельную команду С, которая исправно платит клубные взносы, но не имеет права голоса.

Глава норвежского МИД оторван от реальности

Читаем в статье Эспена Барта Эйде: “Позиция Норвегии ясна: и Украина, и Европа должны непременно не только принять участие в переговорах на равных, но определить их условия. Украине всё еще необходимо усилиться на поле боя, чтобы она могла вести переговоры с наилучшей позиции из возможных. Необходимо гарантировать суверенитет и независимость Украины. Украинцев нельзя лишать права претендовать на членство в НАТО и ЕС. Мирные переговоры не должны проходить так, чтобы президент Путин мог диктовать свои условия”.

Неужели можно быть еще дальше от реальности?

“Европа” не скрывает, что намерена саботировать мирные переговоры. Ее воинственные заявления показывают, что европейцы по-прежнему хотят, чтобы десятки тысяч украинцев гибли в проигранной опосредованной войне. Администрация Трампа словом и делом доказала, что конфликт всегда был опосредованной войной между США и Россией, в которой Украина была жертвой, а Европа — полезными идиотами. И тогда вполне естественно, что именно эти страны занимаются мирным урегулированием. Только им двоим это под силу.

Барт Эйде хочет, чтобы Украина участвовала в переговорах, — а ведь должен бы знать, что законом за подписью самого Зеленского вести переговоры с Россией ей запрещено. Он хочет, чтобы “Европа” тоже приняла участие, хотя европейцы не могут договориться даже друг с другом.

И он делает вид, что “Европа” что-то собой представляет в военном смысле. Но “Европа” спятила: у нее нет свободного оружия, которое она могла бы отправить, да и все ее арсеналы в любом случае контролируются США. Кроме того, у нее нет достаточно мощной промышленности, чтобы воевать самой, а все ее действующие армии будут уничтожены за первый же месяц.

Европа сегодня — классический бумажный тигр.

Премьер-министр Юнас Гар Стёре пишет у себя в X: “Имел сегодня замечательный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Норвегия и Великобритания согласны оказывать дальнейшую поддержку Украине, рассчитывая, что Киев должен иметь место за столом переговоров, а Европа должна принять участие в будущем мирном урегулировании с единым посылом”.

Тут, как говорится, рыбак рыбака. Кир Стармер еще менее популярен, чем Стёре. К его великому смущению, лейбористов недавно обогнали Найджел Фарадж и его партия реформ. В последнем опросе YouGov партия реформ набрала 27%, опередив лейбористскую партию (25%) и тори (21%).

У Великобритании у самой нет войск — и отправлять ей тоже нечего. Впервые со времен наполеоновских войн личный состав британских вооруженных сил насчитывает менее 73 000 солдат. Даже без использования ядерного оружия Россия могла бы вывести из строя все британские стратегические вооружения считанными гиперзвуковыми ракетами. У страны нет противоракетной обороны, которая могла бы это предотвратить.

О Германии и говорить нечего. Она по-прежнему под американской оккупацией и не может и пальцем пошевелить, не спросив разрешения у Вашингтона.

Без США нет и НАТО

США создали НАТО, и они и есть НАТО. Если США вытащат пробку, вода из этой ванны утечет в мгновение ока. Все системы вооружения в НАТО контролируются из США. Вся электроника, все системы управления — вообще всё.

Вашингтон сейчас с предельной ясностью демонстрирует, что Европа ему не нужна. Карточный домик рассыплется.

Бывший старший аналитик Пентагона Майкл Малуф говорит: “Подход, который отстаивали европейцы и украинцы, — прекратить опосредованную войну на Украине, победив Россию на поле боя, — доказал свою неэффективность. Более того, складывается впечатление, что они не способны защитить даже самих себя”.

Встречу в Эр-Рияде он назвал тектоническим сдвигом в глобальной геополитике. “Полагаю, что это станет началом конца НАТО, и это будет означать, что в итоге в Европе может появиться целый ряд оборонительных союзов и региональных альянсов на смену сплоченному союзу из 32 стран, — отметил Малуф. — Учитывая сегодняшние реалии, 32 страны никогда не смогут принять единогласное решение ни по какому вопросу. Именно это мы и видим. Нет единства ни в НАТО, ни в ЕС”.

Без США наверняка рухнет и ЕС

Именно США создали ЕС, и именно их благодаря их защите и покровительству Брюссель смог продолжать свою разрушительную энергетическую и промышленную политику. Не исключено, что США таким образом намеренно избавлялись от европейских конкурентов.

В результате ЕС последовательно поставил себя во враждебное положение к России, Китаю, БРИКС, а теперь еще и к США. С кем же он собирается торговать? Откуда он собирается брать энергию (кроме этих простофиль-северян, конечно)?

США смогут выбирать, с какими европейскими странами они будут сотрудничать, а кого будут наказывать и ставить в угол. Китай тоже в игре и тоже выбирает себе партнеров. И Евросоюзу решительно нечего этому противопоставить, кроме туманных разговоров и пустых угроз.

Вот уж действительно, интересное нам выдалось время.

Ну и напоследок взгляд на Европу из Индии.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раскритиковал либеральную гегемонию Запада: “Самозванные хранители Запада, лишенные демократической легитимности, вмешиваются в жизнь других стран и общин по всему миру. Если бы индийские послы позволили себе хотя бы малую часть этого, вы бы рассердились не на шутку”.

Автор: Пол Стейган.