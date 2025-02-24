Пентагон решил не тратить оборонный бюджет на геев и Европу.

Пентагон начинает увольнения и сокращает финансирование европейского командования

Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета. Планируется, что траты Пентагона ежегодно будут уменьшатся на 50 млрд долларов. Как резкое снижение финансирования скажется на военной мощи Штатов, поспособствует ли это выводу американских военных из других регионов планеты и что это означает для России?

Новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на 8%. За пять лет расходы военного ведомства могут снизиться на 40% благодаря избавлению от "ненужных расходов" на оборону, отказу от "чрезмерной бюрократии" и проведению практических реформ.

Как пишет газета The Washington Post, предложение Хегсета может столкнуться с серьезным сопротивлением в конгрессе, члены которого выступают за наращивание трат для сдерживания угроз, якобы исходящих от Китая и России. Однако в документе министра подчеркивается, что экономия не затронет операции на южной границе США, модернизацию ядерного вооружения, систем ПРО и закупок дронов-камикадзе.

Также должно сохраняться финансирование "вспомогательных агентств" для нескольких крупных региональных штабов, таких как Индо-Тихоокеанское, Северное и Космическое командование ВС США. Однако европейское командование, "важное для работы на Украине", ЦЕНТКОМ (курирует операции на Ближнем Востоке) и Африканское командование не вошли в список, на который распространяется эта поддержка.

По мнению The Washington Post, вероятный вывод американских войск из Европы привлечет внимание за рубежом, где на прошлой неделе Хегсет неоднократно призывал союзников по НАТО вкладываться больше в собственную оборону. Вторя Трампу, он сказал, что страны ЕС должны тратить 5% ВВП на оборону.

Позже в Пентагоне подтвердили, что в 2026 финансовом году снизят расходы на 8%, то есть примерно на 50 млрд долларов. Там же пообещали подготовить список потенциальных изменений в оборонном бюджете. Сэкономленные средства распределят в соответствии с приоритетами новой администрации. Среди них прежде всего отмечается строительство ПРО "Железный купол" и обеспечение безопасности границ.

Кроме того, до конца недели Хегсет может уволить несколько высокопоставленных военных, среди которых находятся те, кто вместе с бывшим министром обороны Ллойдом Остином работал над продвижением идей DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), то есть нанимал представителей малочисленных национальных групп, сексуальных меньшинств, специалистов с ограниченными возможностями здоровья и сторонников различных религий.

Отставка грозит и тем, кто делал заявления вразрез с политикой новой администрации. В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. На данный момент точные сроки и окончательный список увольняемых не определены, отметили источники телеканала NBC.

В экспертной среде говорят, что сокращение бюджета в первую очередь направлено на избавление от бюрократической машины, которая создавалась годами, снижая боеготовность и боеспособность американской армии. Кроме того, огромные деньги тратятся на закупку вооружений и контракты с подрядчиками, эффективность работы которых вызывает множество вопросов. Сейчас военные расходы США составляют 895 млрд долларов – это крупнейший военный бюджет в мире. Для сравнения, в 2024 году западные источники оценивали военные бюджеты Китая в 298 млрд долларов, Индии – в 80 млрд, а России в 72 млрд долларов.

"Сокращение бюджета Пентагона не означает изменения баланса сил и ослабление военной мощи США.

Произойдет "оптимизация" бюджета – не зря же Илон Маск решил провести аудит Пентагона. Во время этой проверки выявится много нецелевых расходов. Около половины военного бюджета США уходит на содержание личного состава", – отмечает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества".

В частности, уже решено не брать на службу представителей сексуальных меньшинств, что сократит расходы на создание комфортных условий для этой категории американских граждан. "От таких персонажей в армии США не было никакого толку. Трамп проводит оптимизацию всего, чтобы получить сбалансированный бюджет, который способствовал бы росту могущества Америки", – добавил спикер.

Многие вопросы касаются ценообразования на военные заказы. Например, за период СВО вырос ценник на американское оружие, в том числе патроны и боеприпасы. "Публиковалась информация о стоимости пакетика с болтиками за несколько тысяч долларов. То есть будут оптимизировать то, что не приносит реального эффекта в обеспечении боеготовности и боеспособности армии США.

Высвобожденные деньги будут перенаправлены на те программы, которым требуется дополнительное финансирование.

Все, что нежизнеспособно, будет закрыто либо заморожено. Еще на прошлой неделе была приостановлена программа по обновлению межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III до выяснения достигнутых результатов и понесенных расходов. Если, как говорят бухгалтеры, дебет сойдется с кредитом, программе сохранят прежнее финансирование", – говорит Леонков.

"По ключевым направлениям сокращения финансирования не будет. Трамп – человек, понимающий интересы ВПК. Такие ключевые элементы американской мощи, как флот, авиация, ядерная компонента, будут получать еще больше средств. Он же попытается расчистить авгиевы конюшни, вышвырнуть бюрократию. С USAID разобрались, теперь на очереди неповоротливый Пентагон. Огромный государственный аппарат перестал быть эффективным", – считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

При "астрономическом" бюджете в Пентагоне до сих пор есть сотрудники, которым приходится работать на устаревших компьютерах, акцентировал собеседник. "Поэтому в реальности Трамп не тронет ключевые элементы американской мощи, а наоборот, сделает их более конкурентоспособными. К тому же, например, ранее Маск критиковал стоимость программы по развитию истребителей F-35 и другие проекты.

В Пентагоне все предельно дорогое, но предыдущие проверки и аудиты были провалены.

И сейчас нужен новый аудит, который позволит усилить США на фоне предстоящей схватки с Китаем", – подчеркнул политолог. В свою очередь Леонков не исключает, что сокращение бюджета Пентагона в конечном счете может отразиться на военном присутствии США на Ближнем Востоке и в Европе.

"На последнем совещании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" Хегсет сказал, что США будут рассматривать вопрос о сокращении своего военного контингента в Европе. Но он не назвал конкретных цифр. Это означает, что, скорее всего, присутствие будет урезано", – рассуждает Леонков.

Однако Блохин сомневается, что Трамп решится на полный вывод американских войск из Европы. "Это будет слишком грандиозным событием. Главный вопрос в том, дадут ли Трампу такой карт-бланш? Но то, что эта тема уже затрагивалась, – факт", – пояснил эксперт.

"Трамп делает ставку на Тихоокеанский регион,

следовательно, основные средства военного бюджета будут расходоваться в интересах усиления США в этой точке мира, – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. – Трамп собирается ослабить Европу, потому что не видит там никакой опасности. Поэтому, естественно, произойдет экономия военного бюджета. Возможен вывод войск из Европы, о чем уже сейчас много говорят. Не исключено, что снизятся вложения в инфраструктуру в Европе и произойдет частичный перенос военных ресурсов в Тихоокеанский регион".

Также Кошкин допустил, что США сократят свое присутствие на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил, что Вашингтону не следует заниматься проблемами Сирии и администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из Арабской Республики. "Многое будет зависеть от того, как президент США будет заключать внешнеполитические "сделки", – отметил спикер.

Андрей Резчиков