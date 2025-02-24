Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29.

На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату.

В субботу российские средства ПВО уничтожили многоцелевой легкий истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. В среду и четверг также были сбиты два самолета МиГ-29. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожены 656 украинских самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотников, 594 ЗРК, 21534 танка и других бронемашин.

По данным западных аналитиков, только за первые 28 месяцев СВО украинские ВВС лишились по меньшей мере 28 МиГ-29. Сейчас утерянных машин еще больше. Напомним, в мае прошлого года российские средства ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29.

МиГ-29 – это советский истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей. Он отлично подходит для выполнения задач ПВО и воздушного боя, нанесения ударов по наземным (надводным) целям.

Украина не раскрывает точных данных о своих истребителях. Но весной 2023 года тогдашний советник воздушного командования Юрий Игнат говорил о трех бригадах МиГ-29 (около 70 машин) и двух бригадах сверхзвуковых истребителей Су-27. Также у ВСУ есть ударные истребители Су-24. Чтобы пополнить парк МиГ-29, Киев просил помощи у западных союзников. В итоге десятки старых машин были переданы Польшей и Словакией. Многие самолеты были непригодны для полетов и использовались исключительно в качестве запчастей.

На этой неделе 204-я тактическая авиационная бригада ВВС Украины представила новую матово-черную схему окраски для одного из своих МиГ-29. Ливрея включает сине-желтые полосы на передних кромках крыльев, закрылках и элеронах (подвижных частях на задней кромке крыла), чтобы "обеспечить быструю визуальную идентификацию".

В экспертной среде говорят, что потеря даже одного МиГ-29 – это ощутимый урон для ВСУ. Однако Владимир Зеленский решил сделать финальный рывок и пустить в ход резерв – последние десятки самолетов.

"Противник активизирует свои действия в воздухе и выполняет боевые задачи, подходя к линии боевого соприкосновения на удалении, где могут работать российские средства противовоздушной обороны. Наша ПВО задействуется по мере необходимости, если дальность обнаружения и автоматического сопровождения воздушной цели совпадает с режимом работы той или иной системы", – отметил генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

Собеседник пояснил, что для перехвата вражеской авиации Россия задействует не только наземные комплексы ПВО, но и истребители. "Может работать истребитель-перехватчик Су-35С или Су-30СМ, который оборудован ракетами дальнего действия. Дуэльный момент зависит от тактической ситуации, от того, кто где оказался и когда начал работать", – рассказал Попов.

Эксперт объяснил, почему с начала недели Украина потеряла уже несколько МиГ-29.

"Возможно, самолеты подлетали очень близко к нашим границам, когда пытались отражать налет беспилотников или крылатых ракет. Таким образом их быстро уничтожили",

– предположил спикер.

Генерал-майор напомнил, что после обретения независимости на балансе Украины оставалось более 240 МиГ-29, не считая других моделей. При этом на Западе отмечали, что в феврале 2022 года киевские ВВС имели на вооружении около 50 МиГ-29, что составляло почти половину действующего истребительного парка.

"Это целая воздушная армия. Именно поэтому мы сбиваем эти самолеты три года подряд. И надо учитывать, что на территории Украины более 20 авиационно-ремонтных заводов, а также авиационные конструкторские бюро. Страна может восстанавливать самолеты, которые находились на хранении или в "донорском" состоянии", – добавил генерал-майор.

Как отмечает Андрей Красноперов, пилот первого класса, майор запаса ВВС, с недавних пор Украина подвешивает на свои МиГ-29 западные управляемые авиабомбы: "Чтобы сбросить их, нужно подходить ближе к линии фронта. В этом случае самолет попадает в зону действия российских систем ПВО и истребительной авиации, которая способна уничтожать цели на удалении 300 и более километров".

Собеседник напомнил, что в начале СВО российские военные активно уничтожали украинские самолеты на стоянках и аэродромах.

"А сейчас Украине надо показать спонсорам на Западе применение своих вооружений, для чего приходится подлетать к линии фронта.

Даже на дальности 100 километров от линии наши ПВО отлично уничтожают их. Также прекрасно зарекомендовала себя ракета "воздух-воздух" Р-37 большой дальности", – добавил Красноперов.

По его словам, потери самолетов и летчиков очень ощутимы для украинских ВВС и, несмотря на начавшиеся поставки F-16, страна испытывает большой дефицит в авиации. "Боевой костяк украинской авиации был уничтожен на начальном этапе СВО, погибло много летчиков-асов. Остался молодняк. На F-16 еще нужно научиться летать. Один опытный летчик уже разбился во время тренировочного полета", – отметил эксперт.

Из тех пилотов, что были подготовлены за рубежом, мало кто может летать на иностранных самолетах, поэтому украинские F-16 ждут наемников: "Но опытные иностранные инструкторы, которые сейчас находятся на Украине, не горят желанием быть уничтоженными российскими системами ПВО. Даже если за штурвалом летчик-ас, у него практически нет шансов уйти от ракет "воздух-воздух", которые пускают российские истребители. Украина делает финальный рывок.

Зеленский пускает в ход резерв – последние десятки самолетов. Он понимает, что пахнет жареным, надо что-то показать, поэтому расходуется запас, сделанный на черный день".

Собеседник напомнил, что Украина получала советские самолеты из нескольких европейских стран, в том числе без двигателей.

"Запчастей на советские самолеты у Киева уже нет, поэтому берут последнее – из двух собирают один. Но мы сейчас держим под контролем все украинские аэродромы и фиксируем перемещение самолетов. При малейшем появлении их возле наших границ они становятся реальными целями", – заключил Красноперов.

Андрей Резчиков