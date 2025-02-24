Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник ChinaSat 10R. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, запуск был осуществлен с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в 20:11 по пекинскому времени (15:11 мск) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 560-я миссия.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза. Обычно этот носитель применяется для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда он может доставить до 5,5 т.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.