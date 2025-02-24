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Названы характеристики сбитого Россией украинского истребителя

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Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

Военный эксперт Дандыкин: Украинские МиГ-29 легко сбиваются средствами ПВО

Украинские истребители МиГ-29 легко сбиваются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Характеристики сбитого Вооруженными силами России (ВС РФ) самолета специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Истребитель МиГ-29 — это истребитель советской разработки. Легкий фронтовой истребитель. Разрабатывался еще в 70-х годах. Их осталось достаточно большое количество на Украине, когда Советский Союз развалился. Но время идет. Сейчас они несут потери. Наша противовоздушная оборона их сбивает», — сообщил Дандыкин.

Военный эксперт рассказал, что МиГ-29 по своим характеристикам похож на раннюю версию F-16, которые Запад передал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Сбивают их и наши средства противовоздушной обороны, и наши истребители в воздушных боях. Они у нас тоже присутствуют, но у нас в основном уже истребители поколения 4++», — заключил он.

Ранее российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Помимо боевой машины системы ПВО за сутки сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников. Каких-либо других подробностей об уничтожении истребителя в оборонном ведомстве не привели.

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