Глава Пентагона уволил начальницу штаба ВМС США

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС США, следует из сообщения американского оборонного ведомства.

Франкетти была первой женщиной, ставшей начальником военно-морских операций, и первой женщиной, работавшей в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил США.

Уволен также заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джеймс Слайф.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что увольняет Чарльза Брауна с должности председателя ОКНШ.

"Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный человек и выдающийся лидер, я желаю большого будущего ему и его семье", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На пост нового председателя ОКНШ Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна.

Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе в Национальной гвардии, затем занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.

Его кандидатура на пост председателя ОКНШ должна быть утверждена сенатом.