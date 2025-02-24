Войти
Интерфакс-АВН

Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу

626
1
-1
Д.Трамп
Д.Трамп.
Источник изображения: militarynews.ru

Москваа. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе работы над соглашением по урегулированию украинского конфликта президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно будет встретиться.

"Я считаю, что президентам Путину и Зеленскому нужно встретиться", - заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп сказал, что он "должен убедиться, что Россия хочет этого".

Президент США вновь заявил, что "хочет добиться прекращения огня и заключения сделки".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского".

Зеленский на недавней Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что может встретиться с Путиным, но "только после того как у нас будет общий план с Трампом, Европой" по прекращению конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
24.02.2025 14:16
Зеленский - никто! Какая встреча?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"