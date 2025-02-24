Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу

Москваа. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе работы над соглашением по урегулированию украинского конфликта президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно будет встретиться.

"Я считаю, что президентам Путину и Зеленскому нужно встретиться", - заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп сказал, что он "должен убедиться, что Россия хочет этого".

Президент США вновь заявил, что "хочет добиться прекращения огня и заключения сделки".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского".

Зеленский на недавней Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что может встретиться с Путиным, но "только после того как у нас будет общий план с Трампом, Европой" по прекращению конфликта.