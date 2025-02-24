Ракеты "Искандеров" за время СВО поразили более 1400 целей

МО РФ: ракеты комплексов "Искандер-М" поразили с начала СВО более 1,4 тыс целей

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" поразили в ходе спецоперации более 1,4 тысячи целей, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе СВО ракеты "Искандера-М" поразили более 1400 целей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что ОТРК "Искандер-М" наносят удары по местам сосредоточения резервов ВСУ, причем в зависимости от задачи ракетчики используют либо баллистический, либо крылатый боеприпас.

"Их невозможно уничтожить системами ПВО из-за гиперзвуковой скорости", - подчеркнули в МО РФ.

Как отметили в Минобороны, в линейку боеприпасов ОТРК "Искандер-М" входят осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды.