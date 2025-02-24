Южнокорейские танки и гаубицы поставят на вооружение польских дивизий

Минск. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Сеул поставил Варшаве партию вооружения, которая будет направлена в дивизии, задействованные в усилении восточного фланга НАТО на границе с Россией и Белоруссией, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Последние несколько дней принесли польской армии новые поставки оборудования. 14 танков K2 Black Panther были доставлены в 16-ю "Бурштыновую" механизированную дивизию, а в ближайшие дни 8 самоходных гаубиц K9 вместе с дополнительным оборудованием прибудут в 18-ю "Железную" механизированную дивизию", - написал Косиняк-Камыш в своих соцсетях.

"Еще больше танков, гаубиц и пусковых установок уже в пути", - добавил глава польского Минобороны.

16-я "Бурштыновая" механизированная дивизия дислоцируется в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши близ границы с Калининградской областью РФ. 18-я "Железная" механизированная дивизия задействована в усилении восточного фланга НАТО в приграничье с Белоруссией.