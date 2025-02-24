США 24 февраля представят резолюцию по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь страны Марко Рубио заявил, что ее следует поддержать всем членам ООН

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН разработанный ими проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в X.

По его словам, США 24 февраля "предложат ООН историческую резолюцию, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру". Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп "привержен цели закончить" украинский конфликт.

В прикрепленном к сообщению заявлении Госдепа США указано, что Трамп стремится к "разрешению конфликта, которое бы обеспечило долгосрочный мир". Разработанный США проект резолюции, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, "соответствует этой позиции, а также зафиксированному в Уставе ООН принципу мирного разрешения споров". Всем странам, разделяющим "изначальные ценности ООН, необходимо согласиться, что достижение мира возможно". Резолюция фиксирует, что конфликт на Украине "ужасен, ООН может помочь завершить его, а достижение мира возможно".

"Мы верим, что настал момент внести свой вклад в окончание [конфликта]. [Принятие резолюции] - это наша возможность активизировать движение в сторону мира", - говорится в заявлении.

Изменение позиции США в ООН по конфликту на Украине

Ранее стало известно, что США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, а теперь предложили собственную, в которой не содержится обвинений в адрес России в начале конфликта. В тексте документа также выражается скорбь в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте", содержится призыв к скорейшему его завершению.

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил ТАСС, что представители ряда стран Евросоюза при ООН должны были провести в пятницу экстренную встречу, чтобы обсудить решение США представить нейтральную резолюцию по Украине.

Комментируя информацию о том, что США не стали выступать соавторами проекта антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это "свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа". По словам главы МИД РФ, Трамп на встречах с лидерами ряда стран подчеркивает, что его главным лозунгом является здравый смысл, это касается позиции по Украине.