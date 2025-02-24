В зоне СВО проходит испытания дистанционный огневой модуль «Охотник» для ПТРК «Корнет»

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне проведения СВО проводят испытания дистанционного огневого модуля «Охотник», разработанного для ПТРК «Корнет». Конструкция позволяет устанавливать на платформу сразу три управляемые ракеты.

По словам разработчиков, «Охотник» может устанавливаться на наземную безэкипажную платформу. При этом оператор имеет возможность управлять пуском противотанковых ракет дистанционно по радиолинии или кабелю.

Источник изображения: topwar.ru

Такой способ управления пуском ракет позволяет оператору находится на удалении от пусковой установки, избегая попадания под ответный огонь противника. Кроме того, установка ракет на роботизированную платформу избавляет бойцов от необходимости перетаскивать боекомплект своими силами. Проведенные тесты показали высокую эффективность «Охотника».

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, ПТРК «Корнет» поступил на вооружение российской армии в 1998 году. Он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. С помощью этого ПТРК военнослужащие могут вести огонь по целям на дальности от 100 до 5000 метров. При этом боеприпас может пробить танковую броню толщиной 120 сантиметров.

Добавим, что наземные роботизированные платформы получают все более широкое распространение в ВС РФ. С их помощью осуществляется эвакуация раненых, а также доставка боеприпасов и продовольствия на передовую.