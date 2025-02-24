"Суперграч" против всех: как создавался и воюет самолет-штурмовик Су-25

50 лет назад, 22 февраля 1975 года, совершил первый испытательный полет прототип самолета-штурмовика Су-25. За годы службы "Грач" — так прозвали машину летчики — принял участие во многих военных конфликтах, продемонстрировав непревзойденную живучесть. ТАСС вспоминает, как создавалась, воевала и продолжает сражаться легендарная машина

Много лет подряд воздушная часть парада Победы в Москве заканчивается одинаково: шесть самолетов в плотном строю разукрашивают небо над Красной площадью в цвета российского триколора. "Знаменосцами" являются штурмовики Су-25, "Грачи" — машины, которые начали разрабатываться в конце 1960-х годов и по-прежнему воюют, выполняя самые опасные боевые задачи.

Самолет разработан для применения на переднем фланге наземных сражений — в качестве непосредственной поддержки войск уничтожением и подавлением объектов противника. Тот пытается сбить "Грача" всеми средствами — стрелковым оружием, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), зенитной артиллерией, зенитными ракетами различной дальности и даже дронами-камикадзе. Сделать это непросто: конструкторские решения, заложенные в штурмовик полвека назад, продолжают подтверждать свою эффективность.

"Черная смерть"

Штурмовик Ил-2, созданный незадолго до Великой Отечественной войны знаменитым авиаконструктором Сергеем Ильюшиным, продемонстрировал свою эффективность в фронтовом небе и ближнем тылу неприятеля. Самолет был вооружен пушками, калибр которых возрастал в ходе модернизации, применял авиабомбы. Особенно эффективными стали малокалиберные кумулятивные противотанковые авиабомбы ПТАБ-2,5, которыми штурмовик "засеивал" колонны танков вермахта в ходе Курской битвы. Одна кассета из 192 бомб гарантированно поражала бронетехнику в полосе длиной 70 м и шириной 15 м. Благодаря бронекапсуле, защищающей летчика и двигатель, самолет мог действовать на малых высотах, не боясь пуль стрелкового оружия. Порой истрепанный зенитками штурмовик возвращался на аэродром с десятками пробоин. Советские летчики называли его "горбатым" за характерные очертания фюзеляжа, "летающим танком", немцы же прозвали его "черная смерть". Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации — в годы Великой Отечественной было выпущено свыше 36 тыс. экземпляров — и является таким же символом Победы, как танк Т-34, пистолет-пулемет ППШ и система залпового огня "Катюша".

Штурмовик Ил-2 Источник изображения: © Марк Редькин/ ТАСС

В начале 1950-х, с наступлением эры реактивной авиации, конструкторское бюро Ильюшина разработало самолет-штурмовик Ил-40 с двумя турбореактивными двигателями и бронированием толщиной до 8 мм. Однако из-за отказа Министерства обороны СССР от штурмовой авиации на вооружение он так и не был принят.

Бронированный штурмовик возвращается

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что самолеты непосредственной авиационной поддержки необходимы — об этом говорил опыт войн в Корее и Вьетнаме. Во второй половине 1960-х годов в США был принят на вооружение штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, основным вооружением которого стала семиствольная 30-мм пушка. В 1969 году, спустя более чем десятилетие после закрытия программы Ил-40, по инициативе министра обороны СССР Андрея Гречко был объявлен конкурс на разработку прототипа штурмовика. Его выиграл проект опытного конструкторского бюро (ОКБ) Павла Сухого. Проработкой конструкции самолета занимался Олег Самойлович, ставший впоследствии главным конструктором ОКБ Сухого.

Аэродинамика самолета позволяет получить оптимальные летные характеристики и безопасность в различных режимах на дозвуковых скоростях, сочетание маневренности и достаточной устойчивости в воздухе. Кабина летчика защищена авиационной титановой броней, толщина которой доходит до 24 мм, а лобовое стекло представляет собой прозрачный блок толщиной 65 мм. В наиболее опасных проекциях бронезащита способна выдержать попадание даже 30-мм снаряда, с остальных ракурсов держа пули крупного калибра и осколки зенитных снарядов. Агрегаты самолета расположены таким образом, что менее важные прикрывают собой более значимые, а внутренний объем топливных баков протектирован быстронабухающим пенополиуретаном, который в случае повреждения емкости предотвращает утечку и взрыв топлива. Толстые трубчатые тяги к органам управления позволяют не потерять контроль над самолетом даже в случае попадания по ним из крупнокалиберного пулемета.

Вооружен штурмовик двуствольной 30-мм пушкой, однако основным его оружием являются неуправляемые и "умные" ракеты классов "воздух — земля" и "воздух — воздух", а также авиабомбы. При необходимости можно усилить "артиллерию" самолета, подвесив до четырех контейнеров с 23-мм пушками.

Штурмовик Су-25 Источник изображения: © Николай Малышев/ ТАСС

22 февраля 1975 года прототип Су-25 под индексом Т-8 впервые поднялся в воздух, пилотировал его летчик-испытатель Владимир Ильюшин, сын знаменитого авиаконструктора. Через несколько лет самолет пошел в серию. Хотя в Военно-воздушных силах СССР он начал использоваться с 1981 года, на вооружение его приняли лишь в 1987 году.

Над горячими точками

Всего авиастроительными предприятиями было выпущено свыше 1 300 Су-25 различных модификаций: базовых, двухместных учебно-боевых и учебно-тренировочных, предназначенных для экспорта и других. Согласно открытым данным, эти штурмовики поставлялись в несколько десятков стран и участвовали во многих военных конфликтах.

Самолет ярко проявил себя в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане в 1981–1989 годах, доказав эффективность и живучесть. Всего советские летчики-штурмовики совершили порядка 60 тыс. боевых вылетов. Не обходилось и без потерь, в том числе благодаря использованию моджахедами ПЗРК Stinger, переданных Соединенными Штатами.

Несколько историй из службы "Грача" в Афгане рассказал бывший вице-президент РФ генерал-майор в отставке Александр Руцкой, летавший на Су-25, в передаче "Военная приемка" телеканала "Звезда". В апреле 1986 года тогда еще полковник Руцкой, командовавший 378-м отдельным авиационным штурмовым полком и занимавшийся летной работой, был сбит ракетой Stinger, катапультировался, получив травмы, но через два года вернулся в Афганистан и продолжил летать, будучи уже замкомандующего ВВС 40-й армии. В августе 1988 года в ходе ночной бомбардировки в Су-25 Руцкого попали две ракеты AIM-7 Sparrow, выпущенные истребителями F-16 пакистанских ВВС. И вновь спасли катапультное кресло и титановая броня, в которой затем обнаружилось 138 стержневых поражающих элементов американской ракеты. Всего Александр Руцкой совершил без малого 500 боевых вылетов. Позже советским инженерам удалось исключить потери самолетов, изменив протокол применения тепловых ловушек, сбивающих с толку ракеты переносных комплексов.

Почему Су-25 называют "Грачом"? Относительно происхождения названия самолета существует несколько версий. По наиболее распространенной, "птичье" имя он получил благодаря форме широкого крыла и толстым мотогондолам, которые делают самолет похожим на грача. Другая версия отсылает к имени командира 200-й отдельной штурмовой авиационной эскадрильи майора Григория Алексеевича Чехова, которая в 1980-х громила моджахедов в Афганистане. Чехов подписывал тыльную сторону своей фуражки аббревиатурой "Гр.А.Ч.". Постепенно так начали в шутку называть всех летчиков, воевавших на Су-25, и не только в подразделении комэска Чехова. Еще одна версия прозвучала в передаче "Военная приемка": в Афганистане Су-25 прозвали так потому, что он способен вытащить противника из любого подземного убежища, подобно тому как грач выковыривает из земли червяков.

"Один даже умудрился привезти телеграфный столб в воздухозаборнике, — вспоминал Руцкой историю, свидетелем которой был лично. — Летчик выполнял атаку цели, не заметил линию электропередачи и поймал столб". Летчик, пилотировавший штурмовик, рассказал, что при выводе из пикирования почувствовал удар. "Мы этот столб вытащили, техники поработали, и через три дня этот самолет уже был в строю", — добавил генерал-майор в отставке.

Затем Су-25 участвовали в ходе чеченских кампаний, операции по принуждению Грузии к миру. Бронированные "Грачи" выполняли боевые задачи в составе авиационной группы ВКС России в Сирии. К началу вывода основных российских сил из страны самолеты группы совершили более 7,2 тыс. боевых вылетов с авиабазы Хмеймим. Здесь в бессмертие шагнул майор Роман Филипов, Су-25 которого был сбит террористами из ПЗРК, когда тот патрулировал зону деэскалации в районе Идлиба. После катапультирования Филипов до последнего вел неравный бой, а затем подорвал себя и окружавших боевиков гранатой, прокричав "это вам за пацанов!".

Повышен до звания "Суперграч"

В специальной военной операции Су-25 применяется с первых ее часов. "В районе 5 утра [24 февраля 2022 года] мы уже были на аэродроме. Я в тот день выполнил три боевых вылета. Третий полет я выполнял, это уже были поздние-поздние сумерки, практически стемнело", — передало Минобороны России слова майора Александра Колесникова, сражающегося на Су-25. С начала СВО к марту 2024 года летчик совершил более 400 боевых вылетов. Среди уничтоженных им целей имеется даже морская — катер, с которого велась корректировка огня артиллерии ВСУ.

Штурмовики Су-25 в зоне СВО Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Штурмовик продолжает проявлять свою знаменитую надежность. Колесников отметил, что украинские силы перенасыщены переносными зенитными ракетными комплексами. Из-за этого была разработана новая тактика пуска неуправляемых ракетных снарядов по наземным целям с кабрирования (после выполнения горки), что позволяет отправить боеприпасы на большее расстояние и не подставляться под огонь ПЗРК. В одном из боевых вылетов по уничтожению пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" самолет майора получил попадание ракетой в двигатель, но сумел вернуться. "Имеется два случая попадания Stinger в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся и совершил посадку на аэродроме вылета", — сообщил в эфире Первого канала штурман авиационной эскадрильи ВКС России, добавив, что Су-25 отлично себя ведет на малых и сверхмалых высотах.

Сегодня "Грачи" громят опорные пункты, технику и личный состав ВСУ, срывая ротацию. Наиболее часто Минобороны России сообщает об успешных действиях Су-25 в приграничных районах Курской области. Самолеты работают парами, прикрывая друг друга. Работать зачастую приходится в условиях сильного воздействия средств радиоэлектронного подавления. Точно поразить цели летчикам помогают передовые авианаводчики, передавая наземные ориентиры, контролируя и корректируя работу штурмовиков.

В зоне специальной военной операции используется в том числе наиболее современная модификация штурмовика — Су-25СМ3, которого называют "Суперграчом". Машина оснащена системой спутниковой навигации, прицельно-навигационным комплексом СОЛТ-25, который позволяет находить и отслеживать цели на поверхности земли, воды, а также в воздухе при любой погоде и в любое время суток. От зенитных ракет с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения самолет защищает бортовой комплекс обороны "Витебск". Система отслеживает пуски по самолету и с помощью постановки помех и отстрела многоспектральных ловушек уводит их в сторону.

Виктор Бодров