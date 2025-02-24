Global Times: Китай выступает за переговоры по Украине

По данным издания, консультации могут быть долгими

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай выступает за мирные переговоры по украинскому кризису, однако консультации могут занять длительное время. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на мнения китайских экспертов.

"КНР будет рада мирным переговорам и прекращению огня, она не хочет видеть дальнейших потерь с обеих [российской и украинской] сторон", - приводит издание мнение аналитика Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна.

По его словам, Пекин принимает во внимание позиции всех участников украинского конфликта. Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп внес существенные корректировки в политику Вашингтона по отношению к украинскому кризису. Как отметил политолог, в связи с этими изменениями, на фоне "давней враждебности Европы к России" обеспокоенность западной общественности продолжает расти.

Чжан Хун считает, что администрация США, "похоже, стремится к урегулированию [украинского] конфликта". Он не исключил, что этот процесс будет сопровождаться "некоторыми неблагоприятными побочными эффектами". Эксперт полагает, что сроки восстановления мира "во многом зависят от того, как Соединенные Штаты поступят с Европой и Украиной".

Его коллега, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун уточнил, что такой конфликт "сложно кардинально разрешить в краткосрочной перспективе", поэтому все заинтересованные стороны "должны быть готовы потратить длительное время на его урегулирование".

Ли Хайдун напомнил, что Китай не относится к сторонам, вовлеченным в украинский кризис. Он отметил, что Пекин всегда поддерживал политические методы решения этой проблемы. "Роль Китая в наведении мостов и продвижении переговоров, которую приветствуют и Россия, и Украина в целом, также признается и поддерживается все большим количеством стран", - добавил профессор.

Перспективы преодоления кризисной ситуации

Как заявил Ли Хайдун, в последнее время Москва и Вашингтон смогли создать канал для переговоров по Украине, хоть к нему и не подключены Брюссель с Киевом. Эксперт напомнил, что боевые действия не прекращаются, к тому же урегулирование подобного конфликта - это "не просто технический вопрос, а глубоко укоренившаяся и сложная проблема, касающаяся архитектуры безопасности Европы".

Авторы Global Times считают, что, с учетом возобновления контактов между США и Россией, улучшаются перспективы для разрешения украинского кризиса политическим путем. Как отмечается, китайские дипломаты "прилагают все усилия, чтобы сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании".

В статье указывается на "ледокольный" характер российско-американских консультаций, которые недавно прошли в Эр-Рияде, "вызвав тревогу и беспокойство в Европе и Киеве". Евросоюз и киевский режим, как уточняется, не без оснований опасаются, что РФ и Соединенные Штаты "придут к мирному соглашению на выгодных для России условиях".