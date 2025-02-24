Трамп объявил об увольнении главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил, что увольняет Чарльза Брауна с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

"Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный человек и выдающийся лидер, я желаю большого будущего ему и его семье", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

На пост нового председателя ОКНШ Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна.

Associated Press (АР) пишет, что Кейн является профессиональным пилотом. Он служил на действительной службе и в Национальной гвардии, занимал должность заместителя директора ЦРУ по военным вопросам. Военная служба Кейна включает в себя участие в боевых действиях в Ираке и специальных операциях.

Его кандидатура на пост председателя ОКНШ должна быть учреждена сенатом.

Агентство отмечает, что увольнение Брауна было неожиданным и "несомненно, вызовет шок в Пентагоне".