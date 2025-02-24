"Высокоточные комплексы": имеющиеся в войсках "Бережки" можно модернизировать

В холдинге отметили, что этой разработкой интересуются

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Имеющиеся у заказчиков боевые модули "Бережок" можно без значительных затрат модернизировать до новой береговой модификации для защиты от безэкипажных катеров. Об этом ТАСС на прошедшей международной выставке IDEX 2025 сообщил представитель холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Этой разработкой интересуются. Она актуальная, потому что является готовым решением на базе имеющейся у заказчиков в наличии техники. Техника рано или поздно выходит из строя, после чего требует модернизации. И это является недорогостоящим проектом, которым можно боевое отделение превратить в стационарный модуль по защите береговых объектов", - рассказал он, комментируя интерес к "Бережку".

Впервые модифицированный стационарный "Бережок" был представлен на выставке "Флот-2024". В состав вооружения этого боевого отделения входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. "Есть типы безэкипажных катеров, которые прилично защищены, и не всегда малым калибром их можно вывести из строя. А здесь с одного снаряда цель выводится из строя однозначно", - подчеркивал разработчик.