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ТАСС

Маск считает, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Россией

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/ Kevin Lamarque

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США выразил мнение, что у тех, кто продолжает настаивать на продолжении конфликта, "нет ни эмпатии, ни мозгов"

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Киев зашел слишком далеко в своем конфликте с Москвой. Такое мнение выразил в пятницу Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США.

"Украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах - это неправильно, и у тех, кто продолжает настаивать [на продолжении], нет ни эмпатии, ни мозгов", - написал он в X.

Ранее Маск подверг критике Владимира Зеленского за отказ проводить выборы на Украине. По словам предпринимателя, украинцы "на самом деле презирают Зеленского". Маск убежден, что президент США Дональд Трамп "правильно решил игнорировать" Зеленского и "добиться мира независимо от отвратительной огромной коррупционной машины, которая питается телами мертвых украинских солдат". 

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Трамп Дональд
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