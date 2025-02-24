Путин объяснил, почему "Орешник" не мог быть создан раньше

Путин: Орешник не создали раньше, так как не было материалов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не мог быть создан раньше, потому что нужных для этого материалов не было, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В конце 80-х годов задумались еще о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Он добавил, что сегодня весь мир говорит про "Орешник".

"А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали "Авангард". Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - сказал президент.