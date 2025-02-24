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ТАСС

Гренелл: американцы разочарованы Зеленским, так как он не стремится к миру

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Посланник президента США по особым поручениям сообщил, что "большая часть предоставленной помощи пропала"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Американцы разочарованы действиями Владимира Зеленского, поскольку он не стремится к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

"Я думаю, американцы по-настоящему разочарованы Зеленским. Думаю, есть большое разочарование из-за того, что он не принимает правильных решений, приближающих к миру", - сказал посланник президента США.

"Американцы тратят миллиарды долларов. Есть разочарование", - отметил он, говоря о помощи Киеву со стороны Вашингтона. Гренелл добавил, что "большая часть [предоставленной помощи] пропала".

Отвечая на вопрос о том, каких шагов по урегулированию США ждут от Зеленского, он подчеркнул: "Мы хотим увидеть переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным".

Трамп во вторник заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский выразил мнение, что Трамп якобы стал "жертвой российской дезинформации". В среду американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.

Путин указывал на нелегитимность Зеленского. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения (под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования), таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. 

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Украина
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Путин Владимир
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