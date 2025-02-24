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Военное обозрение

Украинские медиаресурсы показали первые фото ракеты-дрона «Трембита»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники опубликовали первые фотографии ракеты-дрона «Трембита». При этом сообщается, что новейший беспилотник украинской разработки и, как заявляется, способный долететь до Москвы продемонстрировали на прошедшей в Киеве выставке вооружений.

Как сообщало ранее британское издание The Telegraph, «Трембита» является детищем украинского ВПК. Заявленная дальность полета — до 200 километров, дрон-ракета способен развивать скорость до 150 метров в секунду и нести боевую

часть около 20 килограммов. Основой двигателя «Трембиты» является модернизированная версия Pulsejet, прототип которой впервые использовался в немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году. Под двигателем расположен прямоугольный корпус, где скрыты система наведения и боевая часть. Серийное производство «Трембит» предполагается начать после проведения заключительных полевых испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Разработчики ракеты также рассчитывают создать более мощную версию «Трембиты», якобы способную преодолеть 650 километров и поражать цели в Москве. Завершить разработку и наладить серийное производство новой ракеты на Украине рассчитывают до конца текущего года.

Украинский вице-премьер Михаил Федоров в интервью западной прессе самонадеянно назвал 2025 год «годом украинской крылатой ракеты», добавив, что уже к концу года ВСУ будут располагать достаточным количеством «Трембит», чтобы иметь возможность всерьез угрожать Москве.

Глава команды разработчиков «Трембиты» Сергей Бирюков и вовсе намеревается вооружить своими изделиями партизанские отряды, которые, как предполагается, продолжат атаки на Россию даже в случае заключения перемирия.

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