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Интерфакс-АВН

В Белоруссии ожидают размещение "Орешника" на своей территории

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Виктор Хренин
Виктор Хренин.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии ожидает размещение на территории республики ракетного комплекса "Орешник", он значительно повысит обороноспособность страны, заявил глава оборонного ведомства Виктор Хренин.

"С перемещением на нашу территорию ядерного оружия, а в перспективе у нас будет размещён и самый современный ракетный комплекс "Орешник", - это всё значимо повышает нашу силу и наш потенциал", - цитирует пресс-служба белорусского Минобороны Хренина.

"Мы это делаем не для того, чтобы кого-то пугать, мы это делаем, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы", - подчёркивает министр.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии в республике нескольких десятков ядерных боеголовок. "Я сюда ввёз ядерные боеголовки. Не один десяток штук", - цитирует агентство БелТА белорусского лидера.

Позднее белорусский лидер заявил, что Белоруссия сможет разместить на своей территории порядка 10 таких комплексов. "Пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", - сказал Лукашенко по завершении саммита ЕАЭС, отвечая на вопрос журналиста.

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Страны
Белоруссия
Проекты
Ядерный щит
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