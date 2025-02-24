В России разработали систему подавления дронов "Титан"

Председатель партии "Единая Россия"Дмитрий Медведев ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы.

"Единая Россия": испытания системы подавления дронов "Титан" пройдут в феврале

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России разработана система подавления дронов "Титан", ее испытания пройдут в середине февраля, после чего ее начнут применять в зоне СВО, сообщает партия "Единая Россия".

Председатель партии Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы. Медведеву представили систему подавления дронов "Титан".

"Испытания техники пройдут в конце февраля, после чего её начнут применять в зоне СВО", - говорится в сообщении на сайте партии.

Уточняется, что это первая запатентованная разработка "Центра беспилотных систем и технологий", сегодня она модернизирована не только комплексом физического воздействия, но и лазерным модулем с воздействием на три километра.

Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что "Титан" оснащен 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой, комплексом радиоэлектронной и оптической разведки, комплексом радиоэлектронного подавления.

"Оператор может оперативно обнаружить дрон, затем предпринять меры по радиоэлектронному подавлению. В случае, если БПЛА продолжает полет, он будет устранен уже физически. Система оснащена автоматическим захватом цели на основе нейросети. "Титан" обучен определять летящий беспилотник на основе 120 миллионов видеозаписей", – рассказал он.