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ТАСС

Захарова: Макрон показал, что план поражения РФ реализован "вверх тормашками"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее показал перевернутую карту Украины в эфире

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, показав в эфире перевернутую карту Украины, продемонстрировал, что план нанести России стратегическое поражение реализован "вверх тормашками". Об этом написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Макрон в прямом эфире на канале BFMTV заявил, что у Украины не получится вернуть потерянные территории военным путем. При этом французский лидер держал карту Украины вверх ногами. "Видимо, демонстрируя перевернутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план "нанести России стратегическое поражение" реализован вверх тормашками и все перевернуто с ног на голову. Причем на больную. Не было бы счастья, да Эмманюэль помог", - написала Захарова.

Она также обратила внимание на комментарии под опубликованным постом, где говорится: "Сейчас придет [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок и все исправит: крутанет на 360 (намек на оговорку германского министра, которая хотела сказать о "развороте на 180 градусов" - прим. ТАСС)". "Лучший комментарий", - резюмировала дипломат. 

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