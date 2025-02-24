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Испанская компания предложила решение, чтобы обезопасить европейские порты

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Испанская компания Indra запустила проект по обеспечению безопасности европейских портов. Как уточняет The Defense Post, решение сочетает передовые технологии, включая искусственный интеллект, гидролокаторы и беспилотные подводные аппараты.

Проект Smart Maritime and Underwater Guardian (SMAUG) основан на комплексной системе iSIM от Indra. Она включает в себя сеть гидрофонов для обнаружения небольших автономных подводных аппаратов. Кроме того, для сканирования дна гавани используется сонар, а для обнаружения плохо видимых объектов под водой применяется гидролокатор высокого разрешения.

Порт Барселоны

Indra


Также в комплект входит рой взаимосвязанных подводных дронов для автономного обнаружения угроз и незаконных действий.

Помимо портовой инфраструктуры, систему SMAUG можно развертывать вблизи прибрежных зон и морских границ. Геополитическая напряженность и развитие беспилотных подводных судов по всему миру повышают актуальность проекта, отмечают разработчики.

"Этот проект означает значительный прогресс в обеспечении безопасности и способствует международному сотрудничеству в борьбе с незаконной деятельностью в морской среде", – заявил руководитель проекта SMAUG компании Indra Хуан Роман Мартинес .

Базирующаяся в Испании компания Indra возглавляет консорциум из 22 партнеров проекта из семи европейских стран: Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Норвегии и Испании. Исследования в рамках проекта SMAUG стали частью программы Евросоюза "Горизонт Европы".

В число партнеров входят университеты, научно-исследовательские центры, малые и средние предприятия, силовые ведомства, органы государственной власти, береговая и пограничная охрана, а также частные организации.

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