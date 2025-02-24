Испанская компания предложила решение, чтобы обезопасить европейские порты

Испанская компания Indra запустила проект по обеспечению безопасности европейских портов. Как уточняет The Defense Post, решение сочетает передовые технологии, включая искусственный интеллект, гидролокаторы и беспилотные подводные аппараты.

Проект Smart Maritime and Underwater Guardian (SMAUG) основан на комплексной системе iSIM от Indra. Она включает в себя сеть гидрофонов для обнаружения небольших автономных подводных аппаратов. Кроме того, для сканирования дна гавани используется сонар, а для обнаружения плохо видимых объектов под водой применяется гидролокатор высокого разрешения.

Порт Барселоны Indra

Также в комплект входит рой взаимосвязанных подводных дронов для автономного обнаружения угроз и незаконных действий.

Помимо портовой инфраструктуры, систему SMAUG можно развертывать вблизи прибрежных зон и морских границ. Геополитическая напряженность и развитие беспилотных подводных судов по всему миру повышают актуальность проекта, отмечают разработчики.

"Этот проект означает значительный прогресс в обеспечении безопасности и способствует международному сотрудничеству в борьбе с незаконной деятельностью в морской среде", – заявил руководитель проекта SMAUG компании Indra Хуан Роман Мартинес .

Базирующаяся в Испании компания Indra возглавляет консорциум из 22 партнеров проекта из семи европейских стран: Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Норвегии и Испании. Исследования в рамках проекта SMAUG стали частью программы Евросоюза "Горизонт Европы".

В число партнеров входят университеты, научно-исследовательские центры, малые и средние предприятия, силовые ведомства, органы государственной власти, береговая и пограничная охрана, а также частные организации.