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Известия.ru

Путин заявил о способности боеголовок «Орешника» выдержать температуру Солнца

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

Боеголовки на системах «Орешник» выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Об этом 21 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.


«Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 1980-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что создание таких систем было задумано еще в конце 1980-х годов, однако тогда не хватало материалов для реализации.

Во время «Итогов года» 19 декабря 2024 года Путин рассказал, что шансов перехватить ракеты «Орешник» у противника нет, что бы ни говорили эксперты из стран Запада. Позже, 22 декабря, глава государства назвал создание этой системы историческим событием в ракетно-космической области.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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